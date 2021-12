Precies 23 jaar na de eerste aflevering, krijgt de spraakmakende reeks Sex and the City een vervolg: 'And Just Like That...' En ja, de hoofdrolspeelsters zijn intussen allemaal boven de 50. Ze hebben nog altijd een feilloos gevoel voor mode, Mahnolo's aan de voeten en praten even graag over mannen en seks. De reeks is sinds 10 december te zien op de Vlaamse streamingdienst Streamz.

De oorspronkelijke serie liep tussen 1998 en 2004. Ze volgde vier hartsvriendinnen van ergens in de dertig -Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) en Miranda (Cynthia Nixon) . De setting: glamoureus en hip in de 'city' bij uitstek: New York. De reeks werd al snel baanbrekend wegens de onomfloerste gesprekken over seks en relaties en de buitengewone styling.

Sarah Jessica Parker

Samantha (rol van Kim Cattrall) is er niet meer bij (door onenigheid met actrice Sarah Jessica Parker). Maar de drie anderen zijn 23 jaar later wel op post. De actrices zelf zijn nu allemaal halverwege de vijftig, net als hun personages, en dat levert ook andere gesprekken op. Charlotte heeft twee tienerdochters met wie ze af en toe strijd moet leveren om hun kleding, Miranda wordt tegen wil en dank geconfronteerd met het seksleven haar opgroeiende zoon. O ja, en diezelfde Miranda laat haar eens rode haren nu prachtig grijs, ook voer voor discussie tussen de vriendinnen.

Cynthia Nixon

Taboedoorbrekend

Taboedoorbrekend is de reeks opnieuw, zij het om andere redenen. Want tot voor kort was het helemaal niet zo evident dat vrouwen in die leeftijdscategorie centraal staan in een reeks of film en al zeker niet als vrijgevochten, ambitieuze en glamoureuze personages. Eens een bepaalde kaap gerond waren vooral moeder, grootmoeder of eenzame oudevrouwerollen de optie. Daar komt gelukkig stilaan verandering in en zeker in "Just like that..." . Deze 50-plus vrouwen zien er geweldig uit, hebben een job, toekomstplannen, vrienden, liefdes, kortom een leven. Miranda bijvoorbeeld, gaat op haar 55 opnieuw studeren, want ze wil een master in mensenrechten behalen.

Kristin Davis

We zijn natuurlijk 23 jaar later en dus zijn ook een aantal zaken aangepast. Er wordt regelmatig verwezen naar de lockdown en de pandemie (die in de reeks achter de rug ligt). Carrie heeft nu een Instagramaccount en podcast. Er wordt er rekening gehouden met MeToo, 'non-binaire' seksualiteit... En enkele nieuwe personages brengen letterlijk kleur. De cast bestaat niet meer uitstluitend uit blanken, maar uit diverse personages met verschillende etnische achtergrond. En niet in stereotiepe rollen! Wat wel gebleven is: pittige dialogen, outfits om bij weg te dromen en een glansrol voor de stad New York.

De reeks telt 10 episodes en elke week verschijnt er een nieuwe aflevering op Streamz. https://www.streamz.be/

De oorspronkelijke serie liep tussen 1998 en 2004. Ze volgde vier hartsvriendinnen van ergens in de dertig -Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) en Miranda (Cynthia Nixon) . De setting: glamoureus en hip in de 'city' bij uitstek: New York. De reeks werd al snel baanbrekend wegens de onomfloerste gesprekken over seks en relaties en de buitengewone styling.Samantha (rol van Kim Cattrall) is er niet meer bij (door onenigheid met actrice Sarah Jessica Parker). Maar de drie anderen zijn 23 jaar later wel op post. De actrices zelf zijn nu allemaal halverwege de vijftig, net als hun personages, en dat levert ook andere gesprekken op. Charlotte heeft twee tienerdochters met wie ze af en toe strijd moet leveren om hun kleding, Miranda wordt tegen wil en dank geconfronteerd met het seksleven haar opgroeiende zoon. O ja, en diezelfde Miranda laat haar eens rode haren nu prachtig grijs, ook voer voor discussie tussen de vriendinnen.Taboedoorbrekend is de reeks opnieuw, zij het om andere redenen. Want tot voor kort was het helemaal niet zo evident dat vrouwen in die leeftijdscategorie centraal staan in een reeks of film en al zeker niet als vrijgevochten, ambitieuze en glamoureuze personages. Eens een bepaalde kaap gerond waren vooral moeder, grootmoeder of eenzame oudevrouwerollen de optie. Daar komt gelukkig stilaan verandering in en zeker in "Just like that..." . Deze 50-plus vrouwen zien er geweldig uit, hebben een job, toekomstplannen, vrienden, liefdes, kortom een leven. Miranda bijvoorbeeld, gaat op haar 55 opnieuw studeren, want ze wil een master in mensenrechten behalen.We zijn natuurlijk 23 jaar later en dus zijn ook een aantal zaken aangepast. Er wordt regelmatig verwezen naar de lockdown en de pandemie (die in de reeks achter de rug ligt). Carrie heeft nu een Instagramaccount en podcast. Er wordt er rekening gehouden met MeToo, 'non-binaire' seksualiteit... En enkele nieuwe personages brengen letterlijk kleur. De cast bestaat niet meer uitstluitend uit blanken, maar uit diverse personages met verschillende etnische achtergrond. En niet in stereotiepe rollen! Wat wel gebleven is: pittige dialogen, outfits om bij weg te dromen en een glansrol voor de stad New York.