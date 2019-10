Set-jetting of reizen naar bekende filmlocaties, is een originele manier om Malta te ontdekken. Het eiland wordt dan ook het Hollywood van de Middellandse Zee genoemd.

Plekken als Dubrovnik worden overstelpt door set-jetters die de locaties van Game of Thrones met eigen ogen willen zien. Maar een plek die écht de moeite loont, is Malta. Er werden al meer dan 150 films gedraaid en ook de opnames van Game of Thrones zijn hier gestart.

...