Sea Life Blankenberge vangt momenteel vier zeehondenpups op in het zeehondenopvangcentrum. De gestrande pups worden verzorgd tot ze weer sterk genoeg zijn om vrijgelaten te worden.

Net zoals de voorbije zomers krijgt het zeehondenziekenhuis Sea Life Blankenberge wekelijks oproepen binnen over gestrande zeehonden. Het seizoen voor zieke en gewonde zeehondenpups begint eind juni en blijft duren tot midden september.

Ook dit jaar worden er veel dieren gemeld aan de kust. Sinds begin juli heeft het zeehondenopvangcentrum al vier jonge pups kunnen opvangen om ze te verzorgen en uiteindelijk weer vrij te laten in het wild. Onder begeleiding van de Canadese hoofdverzorger Scott Hadley vangt een team ervaren medewerkers de zieke zeehondenpups op.

"We hebben begin juli twee heel kleine meisjespups opgehaald, ze waren beide hun moeder kwijt. Vooral Baby, de jongste pup die gered werd in Oostduinkerke, had nog wat liefde en aandacht nodig. Vorige week hebben we opnieuw twee pups kunnen redden die ziek waren. We leren ze nu zelfstandig vis eten, zodat ze binnen enkele maanden terug in zee kunnen", zegt Hadley.

Het park is het enige opvangcentrum dat zeehonden redt aan de Belgische kust. Met de vierde zeehond van dit seizoen komt Sea Life Blankenberge al op een totaal van 531 geredde zeehonden.

Net zoals de voorbije zomers krijgt het zeehondenziekenhuis Sea Life Blankenberge wekelijks oproepen binnen over gestrande zeehonden. Het seizoen voor zieke en gewonde zeehondenpups begint eind juni en blijft duren tot midden september. Ook dit jaar worden er veel dieren gemeld aan de kust. Sinds begin juli heeft het zeehondenopvangcentrum al vier jonge pups kunnen opvangen om ze te verzorgen en uiteindelijk weer vrij te laten in het wild. Onder begeleiding van de Canadese hoofdverzorger Scott Hadley vangt een team ervaren medewerkers de zieke zeehondenpups op. "We hebben begin juli twee heel kleine meisjespups opgehaald, ze waren beide hun moeder kwijt. Vooral Baby, de jongste pup die gered werd in Oostduinkerke, had nog wat liefde en aandacht nodig. Vorige week hebben we opnieuw twee pups kunnen redden die ziek waren. We leren ze nu zelfstandig vis eten, zodat ze binnen enkele maanden terug in zee kunnen", zegt Hadley.Het park is het enige opvangcentrum dat zeehonden redt aan de Belgische kust. Met de vierde zeehond van dit seizoen komt Sea Life Blankenberge al op een totaal van 531 geredde zeehonden.