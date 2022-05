De speurtocht naar exotische steekmuggen steekt een tandje bij. Iedereen die denkt een tijgermug te spotten in België, kan een foto van de mug opladen op de website muggensurveillance.be. Wetenschappers zullen dan nagaan of het om een tijgermug gaat. Met het project willen het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en Sciensano een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van exotische steekmuggen in ons land en de impact op de volksgezondheid.

Onderzoekers van het ITG hebben de afgelopen jaren de Aziatische tijger- en bosmug en andere exotische steekmuggensoorten gespot bij parkings, banden- en geluksbamboe-importbedrijven en industrieterreinen. Oorspronkelijk komt de tijgermug uit Zuidoost-Azië, maar intussen vestigde zij zich al in delen van Europa, Amerika en Afrika. Dat is vooral het gevolg van het wereldwijde goederentransport, de klimaatverandering en haar goede aanpassingsvermogen, aldus het ITG.

Nog niet gevestigd in België

"De monitoring van exotische steekmuggen is van cruciaal belang. Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter controleren en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. We vonden de tijgermug regelmatig in België, maar voorlopig heeft de soort zich hier nog niet gevestigd. Ook als de muggen zich hier vestigen, is het belangrijk om hun populaties nauwgezet op te volgen om zo het risico op overdracht van virussen te kunnen inschatten", zegt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG.

Ziektes overdragen

Een tijgermug kan na het steken van een besmette persoon, virussen van bepaalde infecties zoals dengue, chikungunya en zikakoorts overbrengen naar andere personen. Daarom willen we de aanwezigheid van deze exotische muggensoort in ons land opvolgen, vult Javiera Rebolledo, projectverantwoordelijke bij Sciensano, aan.

Waaraan herken je een tijgermug? De tijgermug is een kleine zwarte mug die gemiddeld tussen de 4-5 millimeter groot is, en zeker niet groter dan 9 millimeter. Zij is vooral te herkennen aan: de witte streep op haar achterhoofd en rug

de vijf witte strepen op haar poten

het laatste deeltje van de twee achterpoten dat volledig wit is.

Spotters zoeken best in de buurt van kleine plassen stilstaand water in de tuin, in bloempotten, dakgoten, regentonnen en in autobanden, want daar legt de tijgermug haar eitjes. Meer informatie over hoe de kleine zwart-wit gestreepte mug kan herkend worden, zijn te vinden op www.muggensurveillance.be. Op die website kunnen foto's van een (mogelijke) tijgermug opgeladen worden.

Onderzoekers van het ITG hebben de afgelopen jaren de Aziatische tijger- en bosmug en andere exotische steekmuggensoorten gespot bij parkings, banden- en geluksbamboe-importbedrijven en industrieterreinen. Oorspronkelijk komt de tijgermug uit Zuidoost-Azië, maar intussen vestigde zij zich al in delen van Europa, Amerika en Afrika. Dat is vooral het gevolg van het wereldwijde goederentransport, de klimaatverandering en haar goede aanpassingsvermogen, aldus het ITG."De monitoring van exotische steekmuggen is van cruciaal belang. Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter controleren en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. We vonden de tijgermug regelmatig in België, maar voorlopig heeft de soort zich hier nog niet gevestigd. Ook als de muggen zich hier vestigen, is het belangrijk om hun populaties nauwgezet op te volgen om zo het risico op overdracht van virussen te kunnen inschatten", zegt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG.Een tijgermug kan na het steken van een besmette persoon, virussen van bepaalde infecties zoals dengue, chikungunya en zikakoorts overbrengen naar andere personen. Daarom willen we de aanwezigheid van deze exotische muggensoort in ons land opvolgen, vult Javiera Rebolledo, projectverantwoordelijke bij Sciensano, aan.Spotters zoeken best in de buurt van kleine plassen stilstaand water in de tuin, in bloempotten, dakgoten, regentonnen en in autobanden, want daar legt de tijgermug haar eitjes. Meer informatie over hoe de kleine zwart-wit gestreepte mug kan herkend worden, zijn te vinden op www.muggensurveillance.be. Op die website kunnen foto's van een (mogelijke) tijgermug opgeladen worden.