Een markt vol grote, ronde kazen en straatjes die de kaaswinkeltjes aaneenrijgen: welkom in de hoofdstad van het Hollandse gele goud!

Je zou het niet verwachten, maar de beroemde Gouda wordt niet in het stadje gemaakt, wel in de naburige boerderijen in het Groene Hart van Holland of Cheese Valley. Goudse kaas dankt zijn naam aan het feit dat hij al sinds 1395 op de Markt van Gouda wordt verhandeld. Dat is elke donderdag van april tot augustus een heuse toeristische attractie, inclusief kaasboer(inn)en in traditionele klederdracht, door paarden getrokken kaasbrikken en het handjeklap waarmee de transacties worden bezegeld. Het amusante schouwspel vindt plaats tussen de 17de-eeuwse Waag waar de kazen worden gewogen en het 15de-eeuwse stadhuis. Met vrolijk klokkenspel komen op een van de gevels om het halfuur mechanisch aangedreven poppen tot leven. Ze beelden uit hoe graaf Floris V van Holland in 1272 stadsrechten schonk aan Gouda, precies 750 jaar geleden dus. Een verjaardag die Gouda uitgebreid viert. Wil je de productie van Goudse kaas doorgronden, dan moet je voor een interactief bezoek in de Gouda Cheese Experience zijn. Je kan er naar een kortfilm kijken in een gigantische Goudse kaas, virtueel melken, aangename luchtjes (kruiden) en minder prettige geuren (koeienstal) opsnuiven, (valse) kaaswielen keren, je verkleden als kaasboer(in)... Het belevingsparcours eindigt met een proeverij van diverse streekkazen. Uitleg krijg je via een audiogids. Ook de Cheese Experience in het nabijgelegen dorp Woerden wijd je in in de kunst van het kaasmaken. Je wandelt er langs duizenden kazen die liggen te rijpen en je mag er je eigen gouda maken, die je vervolgens meeneemt naar huis. Of je kan een boerderij in het Groene Hart bezoeken. In kaasboerderij De Graaf leidt de boerin je rond in de stallen, toont je de hoogtechnologische apparatuur waarmee ze haar circa 100 koeien melkt, de ketel waarin de melk tot kaas wordt gevormd en de kamer waar de kazen rijpen. In de winkels in Gouda, waaronder het niet te missen 't Kaaswinkeltje, is een ongezien scala aan kaas te koop. Wij hebben er geproefd met champignons, whisky, komijn, paprika en lavendel. Ook warm is Goudse kaas lekker: diverse restaurants serveren kaasfondue met groentepickles. Als toetje staan er stroopwafels op het menu, Hollandse koek gevuld met karamelstroop. Ze worden in Gouda al sinds 1810 met veel liefde bereid. Her en der in de stad kan je zelf deelnemen aan een workshop stroopwafels bakken.Om al dat lekkers te verteren, gaat er niets boven een wandeling langs de charmante grachten en singels. Neem zeker een kijkje in de St-Janskerk. Ze kan bogen op het langste schip van Nederland (123 m) en is vermaard om haar sublieme glasramen. Een gastronomische maaltijd als afsluiter? Ook dat kan. In restaurant De Nieuwe PolderKeuken in Stolwijk bijvoorbeeld, waar verfijnde streekproducten zowel je smaakpapillen als je ogen in vervoering brengen. Hoogtepunt van het menu: de imposante kaaskar. Wees dus niet van je melk als je na afloop van je uitstap een kilootje bent bijgekomen!