Rondstruinen, shoppen, cultuur beleven, lekker eten... en dat allemaal in een weekend. Mechelen lijkt geknipt voor een romantische citytrip met zijn tweetjes.

Waaraan herken je een romantische stad? Zo'n plek waar je graag met je partner een weekendje wil doorbrengen, gewoon om er als verliefd stel even tussenuit te zijn?

...

Waaraan herken je een romantische stad? Zo'n plek waar je graag met je partner een weekendje wil doorbrengen, gewoon om er als verliefd stel even tussenuit te zijn? Het antwoord is niet zo eenvoudig en vergt de nodige kennis van alchemie. Een mix van ingrediënten die ervoor zorgen dat je met plezier door de straten wandelt, op een terras gaat zitten en gewoon geniet van elkaar. Mechelen biedt tal van die romantische elementen. Met als bijkomend voordeel dat de Maneblussersstad (nog) geen platgelopen bestemming is. Bewijs nodig? Hier volgt onze formule. Venetië, Brugge, Parijs... Alle steden met een sterke romantische reputatie worden doorsneden door een stroom, een rivier of kanalen. Ook Mechelen heeft zijn waterfronten. Nog niet zo lang geleden is de Melaan weer opengelegd. Deze vliet voedt de Dijle, die zelf rustig langs de achtertuinen van eeuwenoude huizen kabbelt. Je wordt meteen jaloers op de zalige oeverterrasjes die sommige bewoners hebben ingericht. De Mechelaars zijn zo trots op hun Dijle dat ze zelfs een drijvend wandelpad hebben aangelegd. Het Dijlepad loopt over pontons, gaat onder bruggewelven door en slingert langs brede rietpartijen. Vlakbij wacht de Vismarkt met gezellige terrassen waar je op mooie dagen iets kan drinken of eten met je voeten bijna in het water. Gewoon rondstruinen en je laten verrassen, dat is misschien de beste manier om een stad met z'n tweetjes te verkennen. Mechelen barst van de verborgen schatten. Oases van rust, groene ruimtes waar het stadslawaai niet doordringt, stille steegjes... Sommige van deze plekken zijn goed bewegwijzerd, zoals de twee begijnhoven of het Groen Waterke, een met eendenkroos bedekte vliet waarin zich vroegere refuges van abdijen weerspiegelen.Naar andere schatten moet je wat meer zoeken. Het gerechtshof - het vroegere paleis van Margareta van Oostenrijk - herbergt een knappe, voor het publiek toegankelijke tuin. En misschien bots je ergens in een straatje op de binnenplaats van een beeldhouwatelier, die vol staat met rozen en beelden. Nee, we verklappen je niet waar precies. Zoals gezegd: gewoon rondstruinen is de boodschap. Een romantische citytrip is niet het moment om uren door te brengen in stugge musea waar 200 potscherven elkaar onder een bleke verlichting opvolgen. Een museumbezoek mag, maar dan wel eentje waarbij je je emoties kan delen. Toeval wil dat Mechelen een belevingsmuseum herbergt waar we heel enthousiast over zijn: Kunstuur in de vroegere Heilige Geestkapel. Geen muren vol schilderijen, hier werd er bewust voor gekozen om het aanbod te beperken tot een dertigtal Belgische topwerken uit de 19de en 20ste eeuw. Ze wisselen om de paar maanden. Elk schilderij wordt om beurten in het licht gebracht en besproken door een hologram van een bekend figuur. Tijdens ons bezoek waren dat onder meer Arno en Marc Van Ranst. Hun verhaal mixt telkens de geschiedenis van het kunstwerk met persoonlijke herinneringen of verwijzingen naar de actualiteit. Ook werken die je anders niet of nauwelijks zou bekijken, worden plots interessant. En van sommige verhalen krijg je als bezoeker vlinders in de buik of een krop in de keel. Dit museum is sober, rijk en aandoenlijk tegelijk. Grote kunst, eigenlijk. Anders dan in sommige grotere en bekende steden, krijg je hier niet het gevoel van architecturale eenheid of dat alles is afgestemd op toeristen. Mechelen is volop aan het groeien als een hippe stad die vooral bruist voor de eigen inwoners. In de gevels lopen de stijlen door elkaar, de renaissance gaat hier hand in hand met moderne en klassieke bouwstijlen. Vreemd genoeg werkt dit mengsel verbluffend goed. Vooral ook omdat tal van panden met respect voor hun geschiedenis zijn gerestaureerd en gemoderniseerd. Een woonwinkel, ingericht in het vroegere atelier van een vishandel, heeft de oorspronkelijke betegeling bewaard. Een oude sigarenfabriek is een hotel geworden. Meer hierover in Onze aanraders. Lekkere hapjes mogen op een romantisch weekendje uiteraard niet ontbreken. Als hippe plek is Mechelen een klein paradijs voor foodies geworden. Bij de toeristische dienst van de stad is een Prikkelpakket verkrijgbaar, een boekje, inclusief kortingsbonnen, dat de lekkerste hotspots van de stad samenbrengt. De oude Vleeshalle is een overdekte culinaire markt geworden naar het voorbeeld van Barcelona. Elders kan je in een bakkerij, die al generaties lang door dezelfde familie wordt gerund, proeven van bokkenpootjes op basis van amandelen en boterroom. De brouwerij/distilleerderij Het Anker is een omweg waard voor de single malt die ze hier stoken van het Gouden Carolusbier. Voor tweedehandskledij of woonspulletjes moet je in de Onze-Lieve-Vrouwestraat of de Hoogstraat zijn, als je de grote winkelketens wilt vermijden. Keuze genoeg om jezelf of je geliefde te verrassen. Een citytrip is niet compleet zonder een selfie op een plaats met een geweldig uitzicht, al was het maar om het thuisfront jaloers te maken. Dé ideale plek hiervoor in Mechelen is boven op de toren van de Sint-Romboutskathedraal. De glazen skywalk biedt hier op 97 m hoogte een fraai uitzicht op de hele stad. In de verte kan je misschien zelfs Brussel en Antwerpen zien liggen. Heb je last van hoogtevrees of zie je op tegen de honderden treden, dan kan je als alternatief voor een boottochtje op de Dijle kiezen, met een lekker drankje erbij (bootjes-inmechelen.be). Ook mooi en tegelijk veel knusser. Want daarvoor ben je toch naar Mechelen gekomen, niet?