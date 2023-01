Na een trip rond België houdt het Reuzenhuis van de Gezinsbond de komende weken halt in Leuven. Het Reuzenhuis wil volwassenen zich beter laten inleven in de wereld van peuters.

In het Reuzenhuis zijn alle voorwerpen tot driemaal groter gemaakt dan normaal. Het gaat van bedden, kasten en ander meubilair tot gebruiksvoorwerpen als potten, pannen en koffiekoppen. De bedoeling is om volwassenen zich te laten inleven in de wereld van peuters en kleuters, en zo meer bewustwording te creëren rond risico's en ongevallen thuis.

Volgens cijfers van de Gezinsbond heeft 40 procent van alle kinderen tot 5 jaar al eens een ongeval gehad thuis, en heeft 20 procent van hen daarvoor een dokter of een spoeddienst moeten bezoeken. Thuisongevallen zijn zo de grootste oorzaak van kwetsuren en letsels, ook die met dodelijke afloop, voor kinderen tot 5 jaar.

"Kinderen moeten nog steeds op ontdekkingstocht gaan, en de wereld rondom hen beleven en aanvoelen", zegt Erik Boon, projectcoördinator bij de Gezinsbond. "Maar de afweging wordt best gemaakt: wat is een aanvaardbaar risico en wat niet?"

In de tentoonstelling worden tips en mogelijkheden meegegeven om risico's voor kinderen te leren inschatten. Het huidige Reuzenhuis is de zesde versie: het concept is ontwikkeld begin jaren 90. In deze nieuwe versie werd ook gebruik gemaakt van virtual en augmented reality. Grijpen naar objecten, acties uitvoeren,.. door de nieuwe technieken kan je je nog beter inleven in de leefwereld van peuters.

Het Leuvense Reuzenhuis is nog tot 10 februari te bezoeken in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

