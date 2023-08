Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus zullen 2 reuzen van Royal de Luxe de Antwerpse straten verkennen. Reuzenhond Bull Machin komt immers niet alleen, maar brengt zijn vriend mee, de Mexicaanse naakthond Xolo.

Drie dagen lang zullen Bull Machin en Xolo, twee reuzenhonden, elkaars gezelschap opzoeken in de straten en pleinen van Antwerpen. De hele stad wordt een theaterpodium, het spektakel vermengt zich met de werkelijkheid: een mix van poëzie, magie en humor zal de toeschouwers naar de keel grijpen.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: "De Reuzen zullen drie dagen rondlopen doorheen de Antwerpse binnenstad. Drie dagen van bewondering voor de verhalende kracht van Royal de Luxe. Want de extra large theatermakers uit Nantes zijn al vele jaren gezegend met een feilloos aanvoelen van wat authentiek én ontroerend is. Antwerpenaren en bezoekers mogen zich opnieuw vergapen aan de weidse stappen, het imposante lawaai, de grote emoties, maar ook, aan het kleine gebaar. Onze stad heeft een innige band met de Reuzen van Royal de Luxe. En ik ben er zeker van, ook nu wordt het opnieuw liefde op het eerste gezicht!"

Bull Machin

Dit jaar stelt Royal de Luxe zijn nieuwste Reus voor: de Bull Machin. Hij maakte zijn opwachting al eerder in 2022 in het Franse Villeurbanne, nabij Lyon. Hij werd er geboren en kwam er als puppy van onder de straatstenen tevoorschijn tijdens enkele wegenwerken.

Deze bulldog is een rasechte hond die kwispelt, kwijlt en zijn tong uitsteekt. En af en toe een sigaartje durft opsteken... Hij is maar liefst 4,4 meter hoog en weegt 880 kg. Net als zijn soortgenoten heeft hij een stevig hoofd van wel 65 kg. Van zijn 43 tanden, is er eentje van goud. Wanneer hij loopt kan hij een topsnelheid van 15 km/u behalen en dat houdt hij wel even vol. Niet altijd evident voor de 29 lilliputters die met hem mee wandelen.

De verdwenen hond Xolo

De mysterieuze vriend van Bull Machin is nu ook bekend: de Mexicaanse naakthond Xolo. Tijdens het persmoment in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten bleek deze hond te zijn ontsnapt uit het beroemde schilderij 'Keizer Karel als kind', van Jan Van Beers.

Xolo (uitgesproken 'sjolo') verscheen voor het eerst in 2010 in Mexico, waar hij tevoorschijn kwam uit een blok ijs dat dag na dag smolt om het reusachtige dier te laten ontwaken.

Deze Reus is 4,8 meter hoog en 3,5 meter lang en doet wat een echte hond hoort te doen, zoals zichzelf krabben met zijn poot, zijn tong uitsteken, met zijn oren bewegen, kwispelen met zijn staart. Hij is heel gehoorzaam en mysterieus.

Xolo werd al verwelkomd in zes steden: Guadalajara, Nantes, Liverpool, Montreal, Leeuwarden en Villeurbanne. Nu is Antwerpen aan de beurt.

In zekere zin leiden beide dieren een ander 'hondenleven'. Xolo is puur en vurig, terwijl de Bull ruw is en sigaren rookt. Op een dag werden ze opgeroepen voor een grote hondenrace door stad Antwerpen en Zomer van Antwerpen waar ze erg opgewonden over zijn.

Praktische info De Reuzen zullen vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus rondwandelen door de stad. Welke route ze volgen, is uiteraard een goed bewaard geheim. De Reuzen plannen hun bezoek op het moment zelf en geven tips en updates op hun website www.dereuzen.be.

