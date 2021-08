Met mooi weer in het vooruitzicht - zon en temperaturen tot 27 graden - raadt NMBS reizigers die naar de kust willen sporen, aan om een plaats te reserveren op de Kust-Express.

Op weekdagen rijden er vier rechtstreekse treinen met reservatie van en naar de kust. Op weekenddagen zijn dat er negentien, zo meldt de NMBS.

Het kan drukker worden op de treinen naar zee, waardoor reizigers langer dan normaal zouden kunnen moeten wachten op een trein met voldoende plaatsen. Tijdens de zomermaanden biedt NMBS daarom rechtstreekse treinen richting de kust aan, waarvoor reizigers een zitplaats dienen te reserveren.

De Kust-Express vult het klassieke treinaanbod aan. Op weekdagen rijden er 's ochtends twee rechtstreekse treinen van Brussel-Zuid naar Oostende en 's avonds weer terug. Op zaterdag en zondag rijden er 's ochtends tien treinen naar de kust en 's avonds negen treinen terug. De treinen vertrekken 's ochtends in Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Luik-Guillemins en komen aan in Blankenberge, De Panne, Knokke en Oostende.

Voor al die treinen kunnen momenteel nog plaatsen worden gereserveerd, stelt NMBS. Dat kan op de website van NMBS. Een reservatie kost één euro per persoon per rit: die kost komt bovenop de prijs van het treinticket. Ook voor kinderen jonger dan twaalf jaar, die onder begeleiding gratis met de trein reizen, moet een reservatie betaald worden. Reserveren kan tot vijftien minuten voor het vertrek van de trein.

