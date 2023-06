Zeven op de tien Belgen zullen tussen juni en september op reis vertrekken. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van Europe Assistance. Daarmee blijft hun aandeel nagenoeg onveranderd in vergelijking met vorig jaar toen 71 procent er tijdens de zomer op uit trok. Wel is het gemiddelde vakantiebudget licht afgenomen.

Het vakatiebudget daalt van 2.289 euro in 2022 naar 2.182 euro dit jaar. Daarmee is het Belgische vakantiebudget het enige van alle bevraagde Europese landen dat krimpt. Het Europese gemiddelde steeg daarentegen met 6 procent tot 1.918 euro. Dat het reisbudget van de Belg krimpt, is echter niet louter toe te schrijven aan de inflatie, want slechts een kwart geeft aan daarmee rekening te houden qua bestemming, type accommodatie, afstand en/of activiteitenbudget. Van de 30 procent die deze zomer niet op reis gaat, geeft wel driekwart aan dit te doen wegens financiële redenen.

De uitverkoren vakantiebestemmingen van de Belg blijven nagenoeg onveranderd, met Frankrijk, Spanje en Italië als toplanden, naast een staycation in ons land. Het leeuwendeel van de Belgen kiest voor Europa (77 procent, -2 procent).

Meer dan de helft van de Belgen gaat voor een vakantie aan de kust, daarna volgen vakanties op het platteland (26 procent) en rondreizen (22 procent).De wagen blijft met 50 procent (+2 procent) het populairste vervoersmiddel. Iets meer dan een derde (37 procent) kiest voor het vliegtuig. Daarna volgen de trein (12 procent) en de bus (5 procent).

De bevraging werd in opdracht van Europ Assistance door Ipsos afgenomen bij zowat 15.000 personen uit 15 Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Maleisië. In België werden zowat 1.000 mensen bevraagd.

