Shakshuka komt oorspronkelijk uit Tunesië. Het is een gerecht met eieren, gepocheerd in een pittig tomatensausje.

6 personen- 50 minuten

6 tomaten - 4 rode paprika's - 2 uien - verse koriander - 6 eieren - 50 tot 100 g feta - 2 el tomatenpuree - opgelegde pepers, optioneel - komijnpoeder - olijfolie - peper en zout

1. Snij de tomaten en paprika's in blokjes. Pel de ui en snipper hem fijn. Snij de pepers flinterdun.

2. Bak de ui glazig in een diepe pan met olie. Voeg de tomaten, paprika's, tomatenpuree, komijn, oe glas water, peper en zout toe. Laat zo'n 30 minuten sudderen en roer goed om.

3. Gaar verder op een middelhoog vuur. Breek de eieren in de saus. Hou de dooiers heel. Haal van het vuur wanneer het eiwit volledig gestold is.

4. Werk af met wat verse koriander en opgelegde pepers. Kruid en verkruimel er zoveel feta over als je zelf wil.

