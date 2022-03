Popart wou kunst heel toegankelijk maken. Hoe doe je dat beter dan met posters hangen over heel de stad? De expo Pop Masters toont een indrukwekkende verzameling posters van Warhol, Lichtenstein en Haring.

In het Parijs van de jaren 50 ontwierpen kunstenaars als Picasso, Matisse en Miró al zelf affiches om hun tentoonstellingen aan te kondigen. New York volgde pas een goeie tien jaar later, en dan nog. Affiches ophangen in The Big Apple was not done. Maar galeriehouder Leo Castelli, die een centrale rol speelde in popartstroming, vroeg artiesten als Andy Warhol en Roy Lichtenstein om affiches te ontwerpen voor hun tentoonstellingen. Deze dienden dan als uitnodiging of werden gratis uitgedeeld aan bezoekers van de expo's. Vandaag zijn deze originele posters een bedrag met vier tot vijf nullen waard.

Commercieel en geëngageerd

De affiches die in de expo Pop Masters worden getoond, komen allemaal uit het rijke archief van het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Curator Jürgen Döring selecteerde zo'n 150 affiches van de hand van Lichtenstein, Warhol en, iets recenter, Keith Haring. In eerste instantie dienden de affiches om hun eigen werk te promoten. Maar naarmate de kunstenaars iconen werden, werkten ze steeds meer opdracht. Zo zie je affiches die grote kunstfestivals aankondigen en de Olympische spelen. Warhol maakte schaamteloos reclame voor o.a. vodka, terwijl Haring in zee ging met horlogemerk Swatch en sigarettenmerk Lucky Strike. Maar evengoed maakten ze geëngageerde posters voor de democratische partij of ngo's als Unicef. Zo zette Haring zich aan het einde van zijn leven in voor de strijd tegen aids, de ziekte waar hij zelf aan stierf.

Kunstgeschiedenis

Het eerste deel van de tentoonstelling toont de vele instellingen waarvoor de poparticonen affiches ontwierpen. Het tweede deel zoomt in op elke artiest apart. Zo zie je aan de hand van de posters ook de evolutie die de artiesten zelf doormaakten. Hoe Roy Lichtenstein evolueerde van zijn uitgepuurde striptekeningen naar meer abstracte werken.

Je ziet de typische figuurtjes opduiken in de affiches van Haring en de spreidstand die Warhol kon maken tussen reclame, engagement en portretten van celebrities. De posters zijn het ultieme bewijs dat deze artiesten geslaagd zijn in hun missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.

Pop Masters. Tot 29 mei, Grote Markt, Brussel. expopopmasters.be

In het Parijs van de jaren 50 ontwierpen kunstenaars als Picasso, Matisse en Miró al zelf affiches om hun tentoonstellingen aan te kondigen. New York volgde pas een goeie tien jaar later, en dan nog. Affiches ophangen in The Big Apple was not done. Maar galeriehouder Leo Castelli, die een centrale rol speelde in popartstroming, vroeg artiesten als Andy Warhol en Roy Lichtenstein om affiches te ontwerpen voor hun tentoonstellingen. Deze dienden dan als uitnodiging of werden gratis uitgedeeld aan bezoekers van de expo's. Vandaag zijn deze originele posters een bedrag met vier tot vijf nullen waard. De affiches die in de expo Pop Masters worden getoond, komen allemaal uit het rijke archief van het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Curator Jürgen Döring selecteerde zo'n 150 affiches van de hand van Lichtenstein, Warhol en, iets recenter, Keith Haring. In eerste instantie dienden de affiches om hun eigen werk te promoten. Maar naarmate de kunstenaars iconen werden, werkten ze steeds meer opdracht. Zo zie je affiches die grote kunstfestivals aankondigen en de Olympische spelen. Warhol maakte schaamteloos reclame voor o.a. vodka, terwijl Haring in zee ging met horlogemerk Swatch en sigarettenmerk Lucky Strike. Maar evengoed maakten ze geëngageerde posters voor de democratische partij of ngo's als Unicef. Zo zette Haring zich aan het einde van zijn leven in voor de strijd tegen aids, de ziekte waar hij zelf aan stierf.Het eerste deel van de tentoonstelling toont de vele instellingen waarvoor de poparticonen affiches ontwierpen. Het tweede deel zoomt in op elke artiest apart. Zo zie je aan de hand van de posters ook de evolutie die de artiesten zelf doormaakten. Hoe Roy Lichtenstein evolueerde van zijn uitgepuurde striptekeningen naar meer abstracte werken. Je ziet de typische figuurtjes opduiken in de affiches van Haring en de spreidstand die Warhol kon maken tussen reclame, engagement en portretten van celebrities. De posters zijn het ultieme bewijs dat deze artiesten geslaagd zijn in hun missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.