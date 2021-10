De klassieke pompoen, butternut- of spaghettipompoen. De hokkaido, muskaatpompoen, jarrahdale... Een moestuin zonder pompoenen is ondenkbaar in de herfst. En je kan ze lekker lang bewaren.

Een pompoen kan je oogsten vanaf het einde van de zomer tot de eerste vorst. Maar pluk je hem te vroeg, dan valt hij moeilijk te bewaren en moet je hem binnen de twee weken opeten of verwerken.

Als je hem langer wilt houden, om er ook in de winter volop van te genieten, dan wacht je beter met plukken tot het lof rond de vrucht écht begint te verwelken en de steel van de pompoen hard en droog is. Hoe rijper de vrucht, hoe dikker en taaier de schil, maar ook hoe makkelijker hij de lente haalt.

Pluk jouw pompoenen bij droog weer en gebruik een snoeimes om de steel op 5 cm van de vrucht door te snijden. Til de pompoen vooral nooit op bij de steel, want die kan breken of beschadigd raken, wat de weg vrijmaakt voor verrotting. Laat je mooie pompoen als het kan enkele dagen drogen buiten in de zon, want ook dat verhoogt de smaak en zorgt ervoor dat hij langer houdbaar blijft. Maak hem vervolgens schoon met zuiver water, maar wacht tot de schil goed droog is voor je hem in huis neemt en op een droge, koele en goed verluchte plek opslaat.

Leg je pompoen altijd plat, met de steel naar boven, en laat voldoende ruimte tussen elke vrucht voor een goede luchtcirculatie. Controleer je pompoenen ook geregeld en haal elke vrucht die tekenen van verrotting vertoont weg om nog meer verlies te voorkomen. In die omstandigheden kan je je pompoenen wel zes maanden lang bewaren. Tot je er weer nieuwe kan zaaien, dus.

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, professor aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

