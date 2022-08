Athene, Kreta, Sicilië, Pompeï, Rome... Stap mee aan boord voor een cruise langs de mooiste bezienswaardigheden uit de oudheid.

Wanneer we de Seabourn Ovation aan de steiger in de haven van Piraeus zien liggen - slanke lijn, spitse boeg - kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn. Athene en haar schatten zijn niet ver af, maar een ontdekking vanop zee maakt een reis langs de oudheid toch net iets anders. Zeker als je reist in de traditie van een stijlvolle pakketboot: suiteachtige kajuit met zicht op zee, een echte badkamer, een zithoekje dat uitgeeft op een breed balkon, waar de zeelucht je dronken voert.

In de vooravond gooien we de trossen los en zetten koers naar de Griekse eilanden. De aangename vaart biedt de kans uitvoerig kennis te maken met het leven aan boord: kajuiten en faciliteiten verdeeld over 12 niveaus, restaurants in verschillende stijlen, een theaterzaal, twee zwembaden, meerdere bars, een wellness, een casino, en als kers op de taart, een all-in-formule voor alle maaltijden en de meeste dranken. Omdat het schip vrij klein blijft, kan de Ovation ook aanmeren in kleinere en echt typische havens die de moeite van een omweg waard zijn. Zoals Mykonos, onze eerste stop. Een prentkaart: kubusvormige huisjes met blauwe luiken, smalle steegjes, oude molens op een heuvel, poppenkastkapelletjes en gezellige cafeetjes langs de zee. Het stadje Chora lijkt bijna speciaal ontworpen voor Instagramfoto's. Mykonos staat uiteraard bekend om zijn nachtleven, maar is vooral een schattig eiland. Natuurlijk moet je kuieren langs de tientallen boetieks aan de haven, maar daarnaast telt het eiland heel wat ongerepte plekjes, waar inhammen, kreken en... nachtclubs elkaar opvolgen. Van hieruit kan je met een taxiboot naar Delos, het heilige eiland van de oude Grieken. Eeuwenlang hebben antieke koningen en machthebbers er tempels laten bouwen om te pronken met hun rijkdom. Vandaag vormen ze een ongelooflijk openluchtmuseum dat door de Unesco als Werelderfgoed is uitgeroepen. Onze cruisemaatschappij heeft een partnership met de Unesco gesloten en focust in haar programma op geklasseerde en beschermde sites in de hele wereld. Na een nacht varen bereikt ons schip het eiland Kos, dat deel uitmaakt van de Dodekanesos-eilanden, vlak bij de Turkse kust. De hoofdstad van het eiland is één doolhof van straatjes die allemaal uitgeven op het plezierhaventje. Ook hier overal boetieks en terrasjes in de zon. In de Oudheid woonde en werkte hier Hippocrates, de oervader van de geneeskunde. Egyptenaren en Romeinen kwamen er op vakantie voor de warmwaterbaden en het milde klimaat. Kos wordt namelijk het windeiland genoemd, omdat er altijd een zeebries waait die de temperatuur draaglijk houdt. Op het einde van de namiddag wendt de boot de steven richting Kreta om 's ochtends heel vroeg het anker uit te gooien tegenover de haven van Agios Nikolaos. Deze stad ligt als het ware geprangd tussen de zee en een binnenmeertje, waar gezellige terrasjes en een wandeldijk omheen liggen. Een mooie uitvalbasis voor een excursie naar de ruïnes van Knossos, de stad van de mythische koning Minos. Er is al veel inkt gevloeid over de gedeeltelijke reconstructie van het paleis door de Britse archeoloog Arthur Evans. De heropbouw heeft de verdienste te tonen hoe dit gigantische bouwwerk er moet uitgezien hebben. In de late namiddag zijn we terug op het schip. Het ideale moment om rond het zwembad te nippen van een cocktail op de tonen van een niet onverdienstelijk huisorkest. Het schip zelf vertrekt voor zijn grote overtocht naar Sicilië. Dit betekent een volledige dag op zee en de gelegenheid om de wellness uit te testen, te lezen aan het zwembad, te toasten aan de bar en 's avonds te genieten van een muziekshow. Het bruisende Messina ligt strategisch op het puntje van Sicilië, tegenover Italië. Al heel vroeg in de geschiedenis werd de stad door de Grieken gekoloniseerd. Eeuwenlang werd van hieruit hun beschaving verspreid over het eiland en over het zuiden van Italië, wat later het pad effende voor de Romeinse cultuur. De uitstap van vandaag brengt ons naar Naxos, de eerste Griekse kolonie op Sicilië, en daarna naar het stadje Taormina, dat uitkijkt op de Etna. Ten tijde van Augustus was Taormina de eerste stad die een bondgenootschap sloot met Rome. Ze is hoog op een rotspunt gebouwd en herbergt een middeleeuws fort dat door de Noormannen werd gebouwd. Haar voornaamste bezienswaardigheid is echter het ongelooflijke Griekse theater dat in de vierde eeuw voor Christus uit de rotswand werd gehouwen. Het moet magisch zijn om in dit verbijsterende decor een van de concerten of voorstellingen bij te wonen die hier in de zomer worden gegeven. Wij moeten het die avond doen met een spektakel aan boord, waar zangers die hun sporen hebben verdienden in musicals in Londen en op Broadway, bekende songs brengen die componist Sir Time Rice schreef voor The Lion King, Aladdin en Evita. De volgende ochtend liggen we al in de baai van Napels. In de verte zien we het wat verontrustende silhouet van de Vesuvius. Het zwarte monster houdt zich al eeuwen gedeisd, maar wordt wel voortdurend bewaakt. Als de vulkaan weer zou uitbarsten, kan hij ook nu weer hele steden bedekken met lava en as. Van hieruit kunnen we naar Pompeï en naar het veel minder bekende, maar fascinerende Herculaneum, waar de villa's en winkeltjes nog beter bewaard zijn gebleven. In Herculaneum is zelfs de enige Romeinse bibliotheek met papyrusrollen teruggevonden, net als bijna intacte fresco's en houten meubilair. Dat komt omdat dit stadje werd bedolven onder een lava- en modderstroom, terwijl Pompeï verwoest werd door een regen van as en puimsteen. Onze cruise eindigt noordelijker, in de haven van Civitavecchia, de zeetoegang naar Rome. De laatste excursie naar de eeuwige stad wordt het orgelpunt van onze rondreis door de Oudheid. Een leven volstaat niet om Rome te bezoeken, laat staan één dag. De Oudheid is hier nog op elke straathoek aanwezig. Sommige tweeduizend jaar oude monumenten, zoals het Pantheon, werden wonderwel bewaard en soms zelfs nog gebruikt. Aan de andere kant van de Tiber wachten het Sint-Pietersplein en het Vaticaan. In één week tijd hebben we op deze cruise elke dag een nieuwe mythische bestemming ontdekt, zonder ook maar één keer onze bagage te moeten uit- en weer inpakken. Heerlijk!