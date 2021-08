De federale politie heeft van begin juli tot midden augustus ruim 690.000 reizigers gecontroleerd toen ze vanuit het buitenland naar België kwamen, om na te gaan of ze het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) correct hadden ingevuld. Er werden 182 processen-verbaal uitgeschreven omdat dat niet het geval was, of in ongeveer 1 op de 3.800 controles.

De federale politie leidt daaruit af dat "de meeste reizigers ons land goed voorbereid (opnieuw) binnenkomen: de overgrote meerderheid is in orde met zijn of haar PLF-formulier", klinkt het. "Dat is belangrijk, omdat het de basis vormt voor de opvolging van een eventuele testverplichting en/of quarantaine."

Het leeuwendeel van de controles (bijna 615.000) gebeurde wel op de luchthavens, waar de passagiers weten dat ze gecontroleerd zullen worden. Daarnaast waren er dagelijks controles op internationale treinen (bijna 69.000) en op de weg. Zeker op de weg waren die controles eerder sporadisch: er werden tot en met 15 augustus 7.152 mensen gecontroleerd, of gemiddeld iets meer dan 150 per dag.

Verplicht, zelfs als gevaccineerd

In het weekend van 14 en 15 augustus controleerde de federale politie 46.799 mensen die het land binnenkwamen: 43.959 personen op de luchthavens, 2.341 passagiers op internationale treinen en 935 personen op de autosnelwegen. Er bleken 24 mensen niet in orde.

Van begin juli tot midden augustus werden er ook 27 pv's opgemaakt tegen vervoersmaatschappijen die hun verplichting om de PLF-formulieren te controleren, niet nakwamen, aldus nog de federale politie.

Het PLF-document moet worden ingevuld voor aankomst in België, behalve door wie minder dan 48 uur in het buitenland was of minder dan 48 uur in België blijft. Wie met het vliegtuig of per boot reist, moet dan weer altijd een formulier invullen. Gevaccineerd zijn of niet maakt geen verschil. De exacte regels staan op de website info-coronavirus.be.

De federale politie leidt daaruit af dat "de meeste reizigers ons land goed voorbereid (opnieuw) binnenkomen: de overgrote meerderheid is in orde met zijn of haar PLF-formulier", klinkt het. "Dat is belangrijk, omdat het de basis vormt voor de opvolging van een eventuele testverplichting en/of quarantaine." Het leeuwendeel van de controles (bijna 615.000) gebeurde wel op de luchthavens, waar de passagiers weten dat ze gecontroleerd zullen worden. Daarnaast waren er dagelijks controles op internationale treinen (bijna 69.000) en op de weg. Zeker op de weg waren die controles eerder sporadisch: er werden tot en met 15 augustus 7.152 mensen gecontroleerd, of gemiddeld iets meer dan 150 per dag. In het weekend van 14 en 15 augustus controleerde de federale politie 46.799 mensen die het land binnenkwamen: 43.959 personen op de luchthavens, 2.341 passagiers op internationale treinen en 935 personen op de autosnelwegen. Er bleken 24 mensen niet in orde. Van begin juli tot midden augustus werden er ook 27 pv's opgemaakt tegen vervoersmaatschappijen die hun verplichting om de PLF-formulieren te controleren, niet nakwamen, aldus nog de federale politie.Het PLF-document moet worden ingevuld voor aankomst in België, behalve door wie minder dan 48 uur in het buitenland was of minder dan 48 uur in België blijft. Wie met het vliegtuig of per boot reist, moet dan weer altijd een formulier invullen. Gevaccineerd zijn of niet maakt geen verschil. De exacte regels staan op de website info-coronavirus.be.