Plantentuin Meise roept iedereen met een moestuin, balkon of terras op om mee te doen aan het Europees burgerwetenschapsproject, INCREASE. Dit project streeft er naar een aantal bonenrassen door burgers op te laten kweken in de verschillende bodem- en klimaatcondities van Europa.

Bonen en peulvruchten in het algemeen zijn rijk aan eiwitten, vitaminen, vezels, ijzer en mineralen, en zijn dus zeer gezond. Als we over bonen praten, bedoelen we meestal één soort, de gewone boon of Phaseolus vulgaris die van oorsprong afkomstig is uit Centraal- en Zuid-Amerika. De witte bonen, zwarte bonen, nierbonen, prinsessenbonen en snijbonen zijn allemaal verschillende variëteiten binnen deze bonensoort.

Met de hulp van burgers kan de groei van bonen vergeleken worden over heel Europa op een nooit geziene schaal. Dat is precies wat het Europees burgerwetenschapsproject, INCREASE wil doen.

Grote diversiteit

"Plantentuin Meise bewaart zelf ook een zeer diverse collectie van meer dan 100 wilde bonensoorten in de zadenbank. De wilde verwanten van de gecultiveerde bonen zijn een belangrijke bron van genetische diversiteit waarmee we de bonen van de toekomst kunnen helpen aanpassen aan klimaatverandering en ziektes. Door burgers over gans Europa bonen te laten opkweken, kunnen we hen op een grootschalige wijze laten kennis maken met de waarde van deze diversiteit. Daarom heeft Plantentuin Meise ook geen moment geaarzeld om zijn schouders mee onder dit project te zetten", vertelt Filip Vandelook, Directeur Onderzoek in Plantentuin Meise.

Reeds 4600 Europese burgers hebben zich geregistreerd om dit jaar bonen op te kweken. Het project zoekt nu nog 200 Belgen die willen deelnemen om de invloed van onze Belgische bodem en klimaat op de bonenrassen te meten. Deelnemen is zeer eenvoudig door de Increase CSA app te downloaden en te registreren.

Hoe ga je tewerk? download de Increase CSA app hier: https://www.pulsesincrease.eu/experiment/app registreer nog voor 28 februari ontvang het setje van ongeveer vijf bonenrassen via de post volg instructies voor het opkweken van de bonen in de moestuin, op een terras of balkon observeer en fotografeer de bonen terwijl ze groeien en bloeien oogst tenslotte de bonen, proef ze en verdeel ze verder via de App, kan iedereen al zijn bevindingen, weetjes, lokale tradities, recepten of smaakervaringen delen met de andere deelnemers in Europa de bonen die een deelnemer ontvangt, kunnen struik- of klimbonen zijn. De kans dat iemand beide types ontvangt, is groot dus voorzie zeker een klimhulp voor de bonen! Meer info over het experiment is terug te vinden op de INCREASE website: https://www.pulsesincrease.eu/experiment

