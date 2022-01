De Plantentuin Meise heeft in 2021 227.689 bezoekers over de vloer gekregen en verbreekt daarmee een record. Dat laat de plantentuin weten in een persbericht. Volgens de organisatie is het recordaantal bezoekers te danken aan de behoefte van publiek om tijdens de coronacrisis contact te maken met de natuur en vernieuwingen die uitgevoerd werden in het kader van het masterplan van de Plantentuin.

Zo nam de Plantentuin in 2021 twee nieuwe onthaalgebouwen in gebruik, met daarin onder andere een toeristisch infopunt en een Tuinwinkel. Bezoekers konden in 2021 ook nieuwe tuinen ontdekken en sinds het begin van het jaar werd het eerste deel van een nieuw kassencomplex, de Groene Ark, in gebruik genomen, waar vorstgevoelige collectieplanten zullen bewaard worden.

Administrateur-generaal Steven Dessein is alvast opgetogen over het groeiende succes: "Dit is niet enkel het resultaat van de investeringen maar ook van de niet-aflatende inzet van medewerkers en vrijwilligers. Samen werken ze dag in dag uit om in de Plantentuin aantrekkelijke activiteiten en evenementen te organiseren, zoals de traditionele 'WinterFloridylle' waarvoor 27.000 tickets werden verkocht."

"Het afgelopen jaar was ook uitzonderlijk op wetenschappelijk niveau", voegt Dessein nog toe, "de digitalisatie van het herbarium werd afgerond waardoor voortaan meer dan drie miljoen specimens online te raadplegen zijn. Onderzoekers van de Plantentuin beschreven maar liefst 53 soorten die nieuw zijn voor de wetenschap. Ook het onderzoek op groepen zoals de koffiefamilie, wilde bonen en bananen boekte mooie vooruitgang."

In 2022 bestaat de Plantentuin 225 jaar, die daardoor kleurrijk zal zijn, schrijft de organisatie. Zo worden nieuwe projecten verwacht, waaronder een tentoonstelling over 'Schatten op zolder', een make-over van de Kasteeltuin en de opening van de Eilandtuin voor het publiek. Ten slotte wordt het kassencomplex de Groene Ark volledig in gebruik genomen.

