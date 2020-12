Wil je graag een boom of heester planten? Screen dan eerst je tuin en de boomsoorten die er zijn, voor je naar een tuincentrum of kweker holt!

In de periode tussen het vallen van de bladeren en het ontluiken van nieuwe knoppen, kan je bomen of struiken planten. Maar je doet er goed aan eerst je tuin grondig te screenen voor je beslist waar je die gaat planten. Een tuin is immers nooit een uniform geheel en de invloed van het weer niet overal dezelfde. Wil je ontdekken welk deel van je tuin het snelst opwarmt, kijkt dan waar de rijm het snelste smelt. Hier kan je soorten aanplanten die gevoeliger zijn voor kou en vorst. Delen waar dat witte laagje langer blijft liggen, kan je reserveren voor robuustere soorten. En als de zon schijnt, kom je ook te weten welke zones het meeste licht krijgen. Maar hou rekening met de slagschaduw van je huis of beplanting.

Even belangrijk is je grond. Heb je zandgrond, zand-leem, leemgrond, kalkgrond? Hoe arm of rijk is die? Wat is de vochtigheids- en zuurtegraad? Geen idee? Laat dan een bodemstaal analyseren door een lab (google 'bodemanalyse tuin'). Informeer tot slot bij je gemeente welke soorten je niet mag aanplanten (zoals invasieve exoten) en of er elektriciteitskabels, gasleidingen of rioolbuizen onder je tuin lopen.

Pas dan is het tijd om op zoek te gaan naar welke boomsoort je wil planten. Niet hoe hij eruit ziet is wat telt, wel hoe groot hij gaat worden, hoe weerbestendig de soort is, hoe ver en diep de wortels gaan. Of de plant giftig is (zoals taxus), stuifmeel verspreidt (als je allergisch bent), de vruchten je veel vuil bezorgen. Of je heester bijen aantrekt en veel bladluizen, die honingdauw produceren en je omgeving en auto's smerig maken? Bedenk ook dat sommige erg mooie planten erg kwalijk kunnen ruiken. Zeg nu niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Met dank aan prof. Jean-Luc Wanzoul, Tuinbouwschool, Gembloux.

