Elk jaar rond Kerst slaat Circus Boxtalino de tenten op in De Schorre in Boom. Dit jaar maken piraten de circusarena onveilig. En Boxtalino verrast met een wel heel bijzondere 'Captain Jack'.

Boxtalino is geen klassiek circus. Het vormt een mix van acts, cabaret, dans, zang en theater en volgt daarmee de algemene trend in de circuswereld. Daarom heet het ook voor het eerst Boxtalino Theater Circus en niet langer Winter Wonder Circus. Wel heeft het plaats in een bijzonder sfeervolle, klassieke circustent. Voor "Pirates" is de Grand Chapiteau omgetoverd tot een indrukwekkend pirateneiland, tussen de masten van het circus ligt het zeeroversgaljoen en piraten vliegen door de tent in een gevecht met roekeloze acrobaten, zeemeerminnen, skelletten, kwallen en meer vreemde wezens die het pirateneiland bevolken. Het visueel spektakel dat dit oplevert is prachtig.

Johnny Depp op de scène

Boxtalino pakt voor deze productie ook uit met een bijzonder personage. Wie Disney-film Pirates of the Caribbean gezien heeft herinnert zich vast nog Johnny Depp in de rol van piraat "Captain Jack Sparrow".

Johnny Depp-impersonator Jacob Kuipers neemt die rol op zich in Circus Boxtalino en wie niet beter weet zou denken dat de Hollywoodster echt is afgezakt naar Boom.

Boxatalino is het project van Yves Bocxtaele. Hij verliet tien jaar geleden het bedrijf waar hij actief was als bedrijfspsycholoog om zich met hart en ziel in het circusleven te storten. Door de jaren heen groeiden de kleinschalige kerstshows uit tot grootse circusspektakels.