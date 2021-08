De stad Antwerpen en de Vlaamse regering hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een kenniscentrum rond stedelijke natuur uit te bouwen. Volgens Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) gaat het om het eerste soortgelijke intiatief in Vlaanderen. Het kenniscentrum krijgt een gebouw in het toekomstige Park Brialmont.

De gesprekken rond het kenniscentrum stedelijke natuur liepen al langer, maar mondden nu uit in een officiële samenwerking tussen Vlaanderen en Antwerpen. Minister Demir maakt 440.000 euro vrij voor het project, de stad Antwerpen 300.000 euro.

"Onze natuur moet overal kunnen groeien", vindt Demir. "Niet in het minst in onze steden, die steeds meer met opwarming geconfronteerd worden. De klimaatverandering is een feit en we moeten ons aanpassen. Andersom, dat zagen we de voorbije weken, zal niet gaan. Vlaanderen heeft dan ook nood aan een hotspot voor kennisdeling rond natuur."

Het kenniscentrum, "Natuurhuis Brialmont" gedoopt, moet onder meer aan de slag gaan met wat voortkomt uit de leefbaarheidsprojecten die de komende jaren gepland staan in Antwerpen in het kader van de overkapping van de Antwerpse ring. Daar moeten dan "good practices, beleidsaanbevelingen en recepten voor een groene stad" uit voortvloeien. Ook burgerparticipatie krijgt daarin een rol, klinkt het.

Verder zal er kennis worden gecentraliseerd rond toepassingen als groene gevels en groendaken, wilde natuurperken met bloemen, het verbinden van de groene zones in een stadsomgeving, schuilplaatsen voor dieren en het openleggen van oude grachten en moerassen in een stedelijke omgeving. Het hele project gaat volgens Demir uit van het principe dat natuur een maatschappelijke basisvoorziening is.

