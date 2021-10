Tussen al het natuurschoon in Wallonië liggen heel wat boeiende steden verscholen. Elk van deze steden heeft haar eigen identiteit, schatten, charmes, curiosa... Eén ding hebben ze allemaal gemeen, je wordt overal met open armen ontvangen! We stellen graag enkele leuke steden aan je voor.

Wallonië telt ook heel wat plaatsen op 'mensenmaat' waar je prima een midweek of weekend naartoe kunt om te genieten van het rijke historische en culturele aanbod.

Chimay, meer dan kaas en bier

© WBT-JL Flémal

In Chimay flirt het verleden met het heden! In de steegjes, op de oude trappen die naar de wasserij leiden, in de abdij en in de collegiale kerk neem je een duik in de geschiedenis van een stad met middeleeuwse allures.

Chimay is vooral bekend dankzij de gelijknamige trappistenbieren en -kazen, gemaakt in de abdij van Notre-Dame de Scourmont, op een steenworp van de stad. In de Espace Chimay maak je een reis door de geschiedenis en ontdek je de schatten en de geheimen van deze lokale producten.

Chimay is bovenal een vriendelijke en charmante stad, die wemelt van de historische monumenten, zoals de Oude Toren (Vieille Tour) en de collegiale kerk met haar prachtige bolvormige klokkentoren.

Trek er met het gezin op uit en verken de stadswallen en de steile straatjes die naar het Kasteel van Chimay leiden. De geschiedenis van dit kasteel is nauw verbonden met die van de stad. Sinds 1486 is het constant bewoond door de voorouders van de Prinsen van Chimay. Geniet van een rondleiding met een multimediatablet en ontdek de architectonische elementen, ornamenten, kunstwerken en meubels van het kasteel. Je kiest zelf jouw virtuele gids: ofwel iemand van de familie van Chimay, ofwel een geanimeerd figuurtje voor de kleintjes. Een film van 35 minuten onthult alle weetjes van de site. De film is gemaakt door Stéphane Bern.

© WBT - Bruno D_Alimonte

In Chimay is ook de natuur alomtegenwoordig. Het woud van het land van Chimay is bezaaid met vijvers en beekjes. De biodiversiteit is er zeer gevarieerd. De wandel- en fietsmogelijkheden zijn legio. Er zijn heel wat bewegwijzerde routes voor wandelaars en fietsers, denk maar aan de GR-route dwars door het woud. Het knooppuntennetwerk neemt je op sleeptouw om de bucolische omgeving van de stad te ontdekken.

Toeristische Dienst van Chimay, Rue de Noailles, 6460 Chimay +32(0)60 21 18 46 -visitchimay.be

Rochefort voor geschiedenisliefhebbers

Geschiedenisliefhebbers komen zeker aan hun trekken in Rochefort. Denk maar aan de overblijfselen van het kasteel van de graaf, genesteld op een rotsachtige uitloper, het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne of het Archéopark.

© WBT - Denis Erroyaux

2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse villa van Malagne een van de grootste landbouwbedrijven van Noord-Gallië. Vandaag de dag kom je in het Archéopark te weten hoe het leven van de villabewoners er destijds uitzag. Je ontdekt er de reconstructies van de oude gebouwen, de landbouwwerktuigen, de tuinen en Romeinse moestuinen, archeologische experimenten...

© WBT - Denis Erroyaux

Het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne, gebouwd tussen de 15e en de 16e eeuw, is met zijn slotgracht, ronde torens en bolvormige daken een van de mooiste van Wallonië. Het herbergt drie musea: het natuur- en jachtmuseum, het museum van het leven van de heren van Lavaux in de 17e eeuw en het museum van het landelijke leven in de Famenne in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Het uitgestippelde didactische parcours buiten leidt je door de zones die zo typisch zijn voor deze regio. Een ware natuurbeleving!

Ook op natuurvlak valt er nog heel wat meer te beleven. Wat dacht je van een bezoek aan de Grot van Lorette, uitgeslepen door de Lomme of de Grotten van Han.

© WBT-I.Monfort

Het Domein van de Grotten van Han heeft maar liefst drie natuurpareltjes in de aanbieding. Allereerst zijn er de ondergrondse grotten die uitzonderlijk mooi zijn. Daarnaast is er het wildpark waar je wolven, lynxen en beren kunt spotten. Tenslotte mogen we ook de tentoonstelling 'Préhistohan' niet vergeten. Hier vallen heel wat prehistorische voorwerpen uit het neolithicum te bewonderen.

© WBT - Denis Erroyaux

En natuurlijk ook hier... het trappistenbier. Sluit je bezoek af met een heerlijk glas Rochefort, gebrouwen in de Abdij van Notre-Dame de Saint-Remy.

Toeristische dienst van Rochefort Rue de Behogne, 5580 Rochefort +32(0)84 21 25 37 -rochefort.be

Nijvel, een kleine stad met een grote geschiedenis

© WBT - Jean-Paul Remy

Het rijke historische patrimonium van Nijvel is adembenemend mooi. Het erfgoed uit lang vervlogen tijden maakt deel uit van het dagelijkse leven van de 'Aclots', de inwoners van Nijvel.

Nijvel was de eerste stad die door vrouwen werd bestuurd. Er zijn nog tal van stille getuigen van het historische en religieuze verleden: de Simonetoren, een overblijfsel van de oude vestingmuur, de Sint-Jacobswijk, die verwijst naar de bedevaart naar Compostela,...

De Simonetoren © WBT - Jean-Paul Remy

Het stedelijk Museum voor Archeologie, Kunst en Geschiedenis is gevestigd in de oude refuge van de priorij van Les Trinitaires d'Orival, een geklasseerd huis uit 1764. Je ontdekt er verschillende collecties die verband houden met de geschiedenis van de stad: gotische beeldhouwwerken schilderijen uit de 17e en de 18e eeuw, antieke meubels, muziekinstrumenten, wapens, enz. Op de tweede verdieping vind je archeologische voorwerpen uit de regio, gaande van het paleolithicum tot de Gallo-Romeinse periode.

Sint-Gertrudiskerk © WBT - Jean-Paul Remy

En vanzelfsprekend mogen we het icoon van de stad niet vergeten, de duizend jaar oude collegiale Sint-Gertrudiskerk te vergeten, met "Djan d'Nivèle", de indrukwekkende jaquemart die met zijn hamer de uren van de dag aangeeft. Deze prachtige collegiale kerk in Ottoonse en Romaanse stijl werd in 1046 ingewijd in het bijzijn van Hendrik III. Ook nu nog is het de trots van de stad. Dit harmonieuze monument is een van de meest majestueuze romaanse religieuze gebouwen van Europa.

© WBT - Jean-Paul Remy

Geen bezoek aan Nijvel zonder op verkenning te gaan in het hart van de charmante middeleeuwse wijken en door het Dodainepark tussen de kunstwerken te flaneren. Vijvers, beeldhouwwerken, Franse en Engelse tuinen... het zijn allemaal elementen die van dit park een kleine oase van rust maken.

Toeristische Dienst van Nijvel Rue de Saintes 48, 1400 Nivelles +32(0)67 84 08 64- tourisme-nivelles.be

Hoei met zijn architecturale parels

Halverwege Namen en Luik ligt Hoei, een duizend jaar oude stad met een uitzonderlijk architecturaal patrimonium. Wanneer je door de historische wijk van het oude Hoei flaneert, geniet je van duizend-en-een wonderen zoals de Grote Markt met de monumentale fontein 'Li bassinia', de Place Verte, de collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk...

Deze magnifieke collegiale kerk in gotische stijl neemt een prominente plaats in het stadscentrum in. De kerk werd gebouwd tussen 1311 en 1536, op een plek van een vroeger heiligdom. Ze beschikt over een bijzonder roosvenster, 'Li Rondia' in het Waals, waarvan enkele glasramen, die beschadigd werden tijdens de oorlog, dateren uit de jaren '70. De kerk is ook beroemd omwille van haar schatkamer, bestaande uit een viertal schrijnen uit de 12e en 13e eeuw.

Liefhebbers van geschiedenis moeten zeker een bezoekje brengen aan het Fort van Hoei. Er staat een memoriaal ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Deze prestigieuze site, gebouwd tussen 1818 en 1823 op de overblijfselen van een oud kasteel, is de grootste trekpleister van de stad. Vandaag wordt deze site voornamelijk bezocht omwille van het Verzetsmuseum en het concentratiekamp. Het fort deed effectief dienst als concentratiekamp van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ontspanning troef in het recreatiepark van Mont Mosan, de ideale plek voor families. Mont Mosan is gelegen op een steenworp van het historische centrum van Hoei. Er is een minizoo, een minigolfbaan, een draaimolen, een springkasteel, een treintje, een speeltuin... Er worden dierenshows gehouden met zeeleeuwen, papegaaien en zeehonden. Kinderen kunnen er een ponyritje maken.

Toeristische Dienst van Hoei Quai de Namur 1, 4500 Hoei +32(0)85 21 29 15 - tourisme.huy.be

Marche-en-Famenne, waar de voetganger koning is

© WBT - Denis Erroyaux

Via de hoofdweg, die vroeger voor automobilisten was gereserveerd, is het nu mogelijk om Marche-en-Famenne te voet te doorkruisen. In de steegjes van het centrum is het heerlijk kuieren langs de karaktervolle gebouwen uit de 17e eeuw. Tijdens de renovatie werd een parcours met 24 themabeelden geïnstalleerd. Voor deze installatie alleen al loont het de moeite om naar Marche-en- Famenne af te zakken. Met je tablet of smartphone kun je bij elk kunstwerk de multimedia-inhoud activeren.

Een greep uit de bezienswaardigheden van de stad: het prestigieuze Kasteel Van der Straten en het natuurgebied Fond des Vaulx. Deze natuurparel van 15 hectare aan de rand van de stad is de ideale mix van fauna, flora en legendes!

En natuurlijk het Famenne Art Museum. Hier ontdek je de verschillende facetten van het leven in de Famenne, van de prehistorie tot de vorige eeuw. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van de collecties van de Merovingen en Karolingen, middeleeuwse wapens, een maquette over de ontwikkeling van Marche omstreeks 1600 en meubilair uit de 18e eeuw.

Kerk van Waha © D.Closon - MTFA

Breng zeker ook een bezoekje aan de romaanse kerk van Waha. Dit prachtige gebouw - geklasseerd als Waals erfgoed - is een van de oudste romaanse kerken van België. De kerk, die dateert uit 1050, is vooral bekend dankzij de prachtige glas-in-loodramen van Jean-Michel Folon. De ramen werden in 2004 geplaatst om het martelaarschap van de heilige Stefanus te illustreren.

Toeristische dienst Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse Place de l'Étang 15, 6900 Marche-en-Famenne +32(0)84 34 53 27- famenneardenne.be

Zin om nog andere pareltjes te ontdekken in Wallonië, download dan de brochure die 23 steden beschrijft.

