Twee Sumatraanse orang-oetans, moeder Julia en dochter Moli komen in Pairi Daiza wonen in het kader van een conservatieprogramma voor deze kritisch bedreigde diersoort. Vanaf 12 februari, wanneer Pairi Daiza heropent, kan het publiek met hen kennismaken.

Julia (19), de oudste van de twee, werd geboren in 2002 in een zoo in München (Duitsland). In 2014 werd ze in Boedapest moeder van Anna-Hanna (7), bijgenaamd Moli door haar verzorgers. Van daar is het duo op 30 januari verhuisd naar Pairi Daiza. Zij vervoegen de groep van 6 Sumatraanse orang-oetans die reeds in Pairi Daiza aanwezig zijn.

De Sumatraanse orang-oetan is volgens de Internationale Unie voor de Conservatie van de Natuur (IUCN) kritisch met uitsterven bedreigd. Deze dieren zijn in het wild slachtoffer van stroperij en de vernietiging van de bossen waar zij hoog in de bomen leven, vaak om plaats te maken voor palmolieplantages. Langzaam maar zeker daalt het aantal orang-oetans in het wild. Momenteel leven er naar schatting nog 14.000 van deze dieren op Sumatra. "Als de huidige trend zicht doorzet is duidelijk dat deze zeer intelligente dieren in de toekomst definitief verdwijnen", waarschuwt Pairi Daiza.

Sinta © Pairi Daiza

Door het genetisch kapitaal van de orang-oetan te bewaren - in het kader van conservatieprogramma's - zorgen dierenparken ervoor dat deze diersoort niet volledig kan uitsterven. In overleg met de Europese coördinator voor deze diersoort, is beslist dat Julia en Moli komen samenwonen met Gempa (16) en Sinta (27) in Pairi Daiza. De bedoeling is om de kans op reproductie te verhogen.

Gempa © Pairi Daiza

Ook buiten haar werk op eigen bodem is Pairi Daiza heel actief bezig met de bescherming van deze soort. In 2020 heeft de Pairi Daiza Foundation herbebossing en irrigatie mogelijk gemaakt van een gebied in Borneo, dat voordien door de mens was verwoest. Eind vorig jaar heeft de Pairi Daiza Foundation haar samenwerking met de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) hernieuwd via een ongelooflijk herintroductieproject.

© BOSFoundation

