Pairi Daiza kijkt uit naar geboorte van witte neushoorn

Pairi Daiza telt vandaag een groep van vier Zuidelijke witte neushoorns, die bestaat uit mannetje Jobi, zijn vrouwtjes Madiba en Eleonore, en Eleonores kalfje Sethemba - op 22 maart 2016 in Pairi Daiza geboren. Het park neemt met haar kudde actief deel aan het EEP (European Endangered Species Programme) voor deze neushoornsoort. Niet alleen door middel van voortplanting, maar ook door middel van educatie van bezoekers over de grote gevaren die deze indrukwekkende dieren in hun natuurlijke omgeving bedreigen.

Groot was dan ook de vreugde bij de verzorgers toen ze onlangs mochten vaststellen dat Madiba - die in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar Pairi Daiza kwam - voor het eerst zwanger is.

Bevalling in het najaar

Zoals zo vaak bij deze dieren blijft het natuurlijk bang afwachten voor een hopelijk goede afloop. Madiba heeft nog een hele periode van haar zwangerschap af te leggen - de draagtijd van een neushoorn bedraagt gemiddeld tussen zestien en achttien maanden - en zal naar alle waarschijnlijkheid pas in het najaar van 2019 bevallen. De teams van Pairi Daiza volgen de toekomstige moeder van nabij.

Een diersoort in acuut gevaar

De zwangerschap van Madiba is goed nieuws voor de Zuidelijke witte neushoorns, een soort die in de 20ste eeuw op een paar honderd exemplaren na zo goed als uitgestorven was. Terwijl hun aantal in de laatste decennia opnieuw gestegen is - dankzij bescherming, natuurbeheer en kweekprogramma's - blijven deze dieren in acuut gevaar door stroperij. Want hoewel de populatie intussen opnieuw geschat wordt op zo'n 20.000 exemplaren (telling van 2015), werden in 2017 nog... 1.028 neushoorns neergeschoten door stropers die uit zijn op hun hoorn.

De cijfers in de laatste tien jaar zijn nog hallucinanter: meer dan 7.100 dieren werden in die periode afgeslacht door criminelen die uit zijn op woekerwinsten. Herinner je het horrorverhaal van twee jaar geleden, toen in de Franse zoo van Thoiry een neushoorn werd neergeschoten door inbrekers die met zijn hoorn aan de haal gingen.

Op de zwarte markten worden deze hoorns namelijk nog steeds voor grof geld verkocht omdat ze ten onrechte als een afrodisiacum beschouwd worden. Een stelling die geen steek houdt, aangezien neushoornhoorns dezelfde samenstelling hebben als menselijk haar. We kunnen alleen maar vurig hopen dat aan deze criminele praktijken ooit een definitief einde komt, aangezien ze reeds het doodsvonnis betekenden van de Noordelijke witte neushoorns, waarvan het laatste mannelijke exemplaar vorig jaar stierf.