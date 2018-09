Overwinteren onder de zon

Bijna zeven op de tien Belgen dromen ervan om een deel van de winter in de zon door te brengen. Van overwinteren spreken we wanneer je meer dan vijf weken in warmere oorden vertoeft. Best lang, hoor ik je denken. Maar dankzij de huidige communicatiemogelijkheden is dat veel makkelijker dan vroeger. Met Skype, Facetime, WhatsApp en uiteraard mail, kan je zelfs vanuit het buitenland werken. Toch is twee derde van de overwinteraars tussen 60 en 70, dus meestal gepensioneerd. En liefst van al trekken ze naar de zon met hun partner. Overwinteren doe je nu eenmaal niet alleen. Eens onder de winterzon, blijken de meeste overwinteraars minder last te hebben van kwaaltjes, omdat ze elke dag buiten komen, volop bewegen en genieten van het licht en de lucht. Bijkomend voordeel: veel vakantiewoningen zijn goedkoper dan in de zomer.

