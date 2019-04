Overtollige museumstukken in webwinkel

Niet wéér met een boekenbon of een fles wijn naar je jarige tante? Dan biedt de Nederlandse stichting MuseumDepotShop misschien de oplossing. Haar webwinkel is dinsdag geopend. Negen Nederlandse musea bieden er overtollige objecten uit hun depots aan, voor een gemiddelde prijs van 100 euro.

Het is een stichting van de organisatie Art & facts, een dienstverlener op het gebied van collectiebeheer. De winkel begint met honderd stukken, waaronder stoelen uit het Fries Museum, posters van filmmuseum Eye en prenten uit Japanmuseum SieboldHuis. Het goedkoopste artikel is nu 25 euro, het duurste 600. Er zijn vooralsnog nog vijfhonderd stukken achter de hand.

Dat zegt medeoprichter Arjen Pels Rijcken. Hij gaat ervan uit in de nabije toekomst de spullen van 30 tot 100 musea in de webwinkel te kunnen zetten. In Nederland zijn er 45 miljoen objecten in de depots, zo'n 10 procent daarvan kan worden afgestoten of ontzameld.

De musea kunnen het verkoopproces grotendeels aan de webwinkel overlaten. Dan ontvangen ze 30 procent van de opbrengst. Ze kunnen het ook zelf zoveel mogelijk doen, dan houden ze 70 procent over. Maakt de webshop in de toekomst winst, dan is die voor musea die wel wat steun kunnen gebruiken bij het ontzamelen, wat een lastig proces is.

De cultuurtempels kunnen wat ze voor hun kerncollectie niet meer belangrijk vinden niet zomaar te koop aanbieden. Ontzameling moet voldoen aan de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten, en vervolgens eerst nog door een ander museum kunnen worden verworven. Daarvoor is in het algemeen niet zoveel animo.