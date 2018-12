Opwarmen in het wintercircus

Wat mag je verwachten? Traditionele circusacts maar dan wel in een visueel sterke en hedendaagse choreografie met veel muziek. Koningen uit de vier windstreken nemen plaats op een indrukwekkende troon en aanschouwen een exotische spektakel met vuurspuwers, danseressen en acrobaten die tot in de nok van de tent klimmen voor een halsbrekende salto mortale. De slangenvrouw wringt zich in de meest onmogelijke bochten en clown Popeyito, die toch niet al te voorspelbaar is in zijn intermezzo's, wordt meteen de favoriet van de kinderen.

Delen Het visuele effect is prachtig, zonder dat de dieren kunstjes moeten doen die tegen hun wil ingaan.

Kamelen en drones

En circusdieren? Witte paarden, schapen en opgetuigde kamelen mogen hun rondje in de circuspiste lopen. Het visuele effect is prachtig, zonder dat de dieren kunstjes moeten doen die tegen hun wil ingaan.

De kostuums zijn kleurrijk en vol glitter, zoals je dat in een circus verwacht en in de smaak valt van vele kinderen.

Tenslotte is er nog "de ster", een indrukwekkende lichtgevende drone die systematisch over de piste komt zweven en de circusartiesten mee lokt, naar wie weet waar....

Het Boxtalino Circus is tien jaar geleden opgericht door bedrijfspsycholoog Yves Bocxtaele, die gepassioneerd is door circus. Na 20 jaar carrière besliste hij als eigenaar van een grote drukkerij om zijn pak en das voorgoed aan de haak te hangen en in te ruilen voor een hoge hoed en een glitterkostuum.