Na twee jaar van gezondheidscrisis zal de nationale feestdag op 21 juli opnieuw gevierd worden met een groot feest. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Defensie Ludivine Dedonder aangekondigd op de voorstelling van de feestelijkheden.

"Er zijn veel mensen die het verdienen om gevierd te worden", aldus Verlinden. "We zijn een land van helden en die worden in de bloemetjes gezet." Ze verwijst onder meer naar de vrijwilligers die een jaar na de overstromingen nog te hulp schieten en de mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Om 16 uur start het defilé, waarin "hulde wordt gebracht aan alle vrouwen en mannen die dagelijks instaan voor de veiligheid van onze burgers", klinkt het. Defensie en de Federale Politie zullen een "dynamische demonstratie" geven op het Paleizenplein.

Dit jaar zijn ook burgers uitgenodigd om het defilé bij te wonen zoals vijftig Be-Heroes, Belgen die met kleine daden een groot verschil maken, maar ook onder meer vrijwilligers van het Rode Kruis.

In het Jubelpark kan er gefeest worden met het gratis concert 'België viert feest!'. Vanaf 21 uur zullen er verschillende artiesten optreden, zoals Alice on the roof, Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Netsky, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Noémie Wolfs, Pommelien Thijs en Yong Yello.

De feestdag wordt afgesloten met vuurwerk dat om 23 uur zal worden afgestoken vanaf de esplanade en de arcades van het Jubelpark.

