Vanaf zaterdag 1 mei organiseert het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist opnieuw geleide bezoeken en fietstochten met een Zwingids. Omwille van de coronamaatregelen zijn per gidsbeurt slechts 9 deelnemers toegelaten.

Bezoekers kunnen tijdens het weekend opnieuw deelnemen aan een begeleide wandeling in de Zwinvlakte of op de Zwindijk of aansluiten bij een fietstocht in de Zwinomgeving.

Een gids boeken voor een wandeling met een eigen klas of groep op een zelf gekozen tijdstip is ook opnieuw mogelijk.

Omwille van de coronamaatregelen zijn per gidsbeurt slechts 9 deelnemers toegelaten en is op voorhand inschrijven nodig. Dat kan via de website www.zwin.be.

Weekendwandelingen

Tijdens een weekendwandeling neemt een Zwingids de bezoekers mee in de Zwinvlakte, het natuurgebied dat onder de invloed staat van eb en vloed. De gids staat stil bij de bijzondere fauna en flora van het natuurgebied.

De wandelingen worden elk weekend drie keer georganiseerd onder begeleiding van een Nederlandstalige en een Franstalige gids, elke zaterdag om 14 uur en elke zondag om 10.30 en 14 uur.

Een mondmasker is steeds verplicht. Om maximaal van deze wandeling te genieten, wapen je jezelf best met een eigen verrekijker en trek je gepast schoeisel aan (rubberlaarzen of waterdicht schoeisel).

Begeleide 'Wandeling op de nieuwe Zwindijk'

Vanaf juni is er iedere eerste zondag van de maand van 9 tot 11.30 uur een begeleide 'Wandeling op de nieuwe Zwindijk'. De wandeling op de dijk biedt een adembenemend zicht op de Zwinvlakte, die begin 2019 uitbreidde tot 333 ha. De gids geeft ook uitleg over de positieve gevolgen van de uitbreiding voor het vogel- en plantenbestand.

Begeleide fietstocht op zondag

Elke zondag om 13.30 uur kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de begeleide fietstocht. De gids neemt de groep mee door de prachtige Zwinnatuur en dompelt ze onder in de cultuur-historische rijkdom van het natuurgebied, de ruimere Zwinomgeving en de Zwinregio. De fietstocht is ongeveer 25 kilometer lang en duurt een drietal uur.

Praktisch Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist Weekendwandelingen: elke zaterdag om 14 uur en elke zondag om 10.30 en 14 uur, met een Nederlandstalige en Franstalige gids Wandelingen op de nieuwe Zwindijk: iedere eerste zondag vanaf juni, van 9 tot 11.30 uur Begeleide fietstocht: vanaf 9 mei, elke zondag om 13.30 uur Privéwandelingen, groepswandelingen: elke openingsdag op aanvraag Inschrijven op voorhand is nodig en kan via de website www.zwin.be. Max. 9 deelnemers per gidsbeurt. Met een ticket voor een wandeling heb je de hele dag toegang tot het park.

