Opera Ballet Vlaanderen laat zich niet tegenhouden door de nieuwe coronamaatregelen. Het zal de voorstellingen van Giacomo Puccini's La bohème in de regie van Robert Carsen in Opera Antwerpen spelen voor 200 mensen.

Dit vraagt natuurlijk om een bijzondere aanpak. Voor de voorstellingen in Antwerpen waren er al immers 7.600 tickets verkocht. Met de nieuwe maatregel zijn er slechts 2.400 kaartjes beschikbaar.

Om dit zo eerlijk mogelijk te laten verlopen zal Opera Ballet Vlaanderen iedereen die al een kaartje had voor één van de 12 voorstellingen in Opera Antwerpen het ticket terugbetalen. Dat geldt zowel voor de abonnees als voor mensen die losse kaartjes hebben gekocht. Op deze manier begint de kaartverkoop opnieuw van nul.

De kaartverkoop voor de nieuwe tickets begon gisteren 8 december.

Abonnees kunnen kaartjes bestellen vanaf 10.00 uur.

Losse tickets gaan om 20.00 uur in verkoop voor wie eerder al kaartjes had

Wie nog geen kaartjes had kan terecht vanaf donderdag 9 december om 14 uur

Per bestelling kan je maximum 2 kaartjes kopen.

Deze uitzonderlijke maatregel geldt enkel voor de speelreeks in Opera Antwerpen. Mensen die tickets hebben voor de voorstellingen in Opera Gent hoeven voorlopig niets te doen. Opera Ballet Vlaanderen zal iedereen persoonlijk contacteren.

Inzameling warme winterkleding

Opera Ballet Vlaanderen toont ook zijn warme hart. "Che gelida manina" of "Wat een koud handje". Zo begint de beroemde aria van Rodolfo in de opera La bohème als hij "per ongeluk" de hand vastneemt van zijn nieuwe vlam Mimi. Algauw slaan de vonken over tussen de twee en beleeft het publiek één van de ontroerendste liefdesscènes uit het operarepertoire.

Terwijl de hoofdrolspelers in het verhaal tegen een koude winter vechten, kunnen ook buiten de opera heel wat mensen de komende maanden extra warmte gebruiken. Daarom vroeg Opera Ballet Vlaanderen aan Oxfam en De Collectie om mee de schouders te zetten onder een inzamelactie van warme winterkledij.

Op het Operaplein vlak voor Opera Antwerpen staat er van vrijdag 10 tot maandag 27 december een grote glazen box. Daarin kan iedereen winterkledij deponeren. Alles is welkom: warme jassen, truien, mutsen, handschoenen, enz. Opera Ballet Vlaanderen, Oxfam en De Collectie roepen mensen op om hun kleerkast uit te ruimen en hun vergeten beenwarmers, hoodie of sjaal te schenken. Ze krijgen er een warm kerstgevoel voor terug en kunnen bij de box genieten van enkele hoogtepunten uit de opera La bohème, gebracht door Opera Ballet Vlaanderen.

Alle geschonken kleren komen vervolgens via Oxfam terecht bij mensen die het goed kunnen gebruiken.

