De Open Wervendag gaat dit jaar als gevolg van de coronapandemie digitaal. Geïnteresseerden kunnen op zondag 30 mei, en ook nog gedurende de hele maand juni, vanuit hun luie zetel 124 werven bezoeken. Het gaat om 73 werven in Vlaanderen, 30 in Wallonië en 21 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat meldt initiatiefnemer Confederatie Bouw.

Blikvangers zijn onder meer de werken rond de nieuwe sluis in Terneuzen en rond de nieuwe stormvloedkering in Nieuwpoort, maar ook de bouw van een depot in Anderlecht voor de metro's van de MIVB, de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de RTBF in Schaarbeek en de aanpak van de vervuiling in het 19de-eeuwse Fort Sint-Filips in Antwerpen krijgen de nodige aandacht.

Een aantal opmerkelijke werven per provincie zijn: - Vlaams-Brabant: nieuw administratief centrum Wezembeek-Oppem, renovatieproject kantoor WTCB in St. Stevens-Woluwe - Antwerpen: Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht, aanpak vervuiling Fort Sint-Filips, houtskeletwoning (Lichtaart) - Limburg: vervanging overwegen in Diepenbeek, B-Blocks Beringen (omvormen van rijkswachtsite tot woonzone) - Oost-Vlaanderen: nieuwe sluis Terneuzen, project De Stoeterij in Wondelgem waarbij een paardenstoeterij omgevormd is tot woonzone met appartementen en huizen. - West-Vlaanderen: nieuwe stormvloedkering in Nieuwpoort, bouw nieuwe technische campus in Brugge - Brussel: herontwikkelingsproject ZIN van de WTC-torens in Brussel, bouw Erasmus metrodepot in Anderlecht, bouw nieuwe hoofdzetel RTBF in Schaarbeek - Henegouwen: bouw Grand Hôpital Charleroi, bouw nieuw kantoor Vinci Energies in Gosselies - Luik: renovatie van de dam bij het Ile Monsin, uitbouw van de campus Mont-Légia in Glain - Namen: bouw nieuw justitiepaleis in Namen, bouw nieuw huis parlementsleden in Namen - Luxemburg: bouw van een ecodistrict in Aarlen, bouw van een polyvalente zaal in Bastenaken

Op diverse werffiches treffen de virtuele bezoekers niet enkel beschrijvingen en foto's maar ook video's aan. Daarnaast is er een reportage over bouwberoepen en innovatieve bouwtechnieken met beelden van werven en interviews. "We lieten enkele vloggers en bloggers los op interessante werven, deden interviews en laten boeiende werven zien", aldus gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere.

De Open Wervendag, die inmiddels aan zijn veertiende editie toe is, is een jaarlijkse imagocampagne van de Confederatie Bouw. Een overzicht van alle deelnemende werven is te vinden op https://openwervendag.be/.

