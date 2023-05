Het wordt weer stilaan tijd om uitgebreid te aperitieven op het terras, met daarna een plancha, barbecue of zomerse maaltijdsalade. Maar welke fles trek je daarbij open?

Eigenlijk bestaan er weinig regels als het gaat om wijn kiezen: de beste keuze blijft de wijn die jij lekker vindt. Met de hulp van Fabrizio Bucella (oenoloog, prof. aan de ULB) wagen we ons toch aan enkele suggesties die je zoektocht naar passende en vooral zalige zomerwijntjes kunnen vergemakkelijken. Wanneer het warm is ben je eerder geneigd om voor een witte of roséwijn te kiezen. Toch bestaan er ook rode wijnen die zich gekoeld laten drinken en dat heeft weinig met hun herkomst te maken. "Vroeger werd vooral wijn uit de meer noordelijke streken van Frankrijk gekoeld geserveerd", legt Fabrizio Bucella uit. "Ik denk dan aan Loirewijnen of aan veel minder bekende rode wijnen uit de Elzas of de Champagnestreek. Dat geldt uiteraard ook voor de iets meer zuidelijk geproduceerde beaujolaiswijnen. Dankzij moderne technieken is deze traditie echter uitgebreid en vind je nu ook wijn uit zeer zuidelijke streken die je koel kan drinken". Hou daarbij volgende basisregel voor ogen: hoe koeler je de wijn serveert, hoe sterker het tanninegehalte wordt. En een tanninerijke wijn die je te koud drinkt, verandert snel in een bitter, eigenlijk ondrinkbaar looidrankje. Wijn met weinig tannine - zeg maar alle zogenaamde doordrinkwijntjes - verdraagt daartegen perfect een koelere temperatuur en past ideaal bij wit vlees, barbecueworst enz. De ideale schenktemperatuur ligt hier, net als voor de grote witte wijnen, rond 14°C. Wil je het wat origineler spelen - zeker bij een hittegolf -, dan kan je je maaltijd mooi pimpen met schuimwijn, die je nóg koeler serveert. "Belgische schuimwijnen en crémants uit Luxemburg, de Loirestreek en de Bourgogne, maar ook uit de Savoie, passen bij bijna alles: groenten, vleeswaren, vleesschotels... Met één duidelijke uitzondering: ze gaan niet goed samen met vlees dat saignant wordt opgediend. "Roséwijn heeft nog altijd een imago dat niet overeenstemt met zijn ranking in de verkoop", aldus de oenologieprofessor. In Vlaanderen drinken we inderdaad niet zo veel rosé, maar in Frankrijk en Franstalig België is dit - jawel - de meest verkochte wijnsoort. Wijnsnobs halen hun neus op voor rosé en hij heeft zeker niet de reputatie een grote wijn te zijn. "Een positief gevolg van dit slechte imago is wel dat je zeer lekkere en goedgemaakte roséwijn vindt voor minder geld dan een goede witte wijn. Voor 10 tot 12 euro haal je al een fles uitstekende rosé in huis, terwijl je sinds de recente inflatie nog moeilijk een zeer valabele witte wijn vindt voor die prijs". Roséwijn is niet zomaar een witte wijn met een roze tintje, benadrukt Fabrizio Bucella nog. "Het is een witte wijn die gekleurd wordt door een heel korte inweektijd, waarbij de tannines in de drank blijven. In de combinatie met gerechten geldt de regel dat alles wat bij witte wijn past, ook goed samengaat met roséwijn, zelfs vis". Eén detail vraagt echter enige aandacht: het gehalte aan residusuiker. De smaak van rosé varieert immers van droog tot zeer zoet (te zoet?). "Hier is de kleur van de wijn geen kwaliteitsgarantie, maar wel een aanduiding voor de smaak. Blekere roséwijnen met een grijze tint of een tint zoals uienschillen zijn vaak op een nog ouderwetse manier gemaakt en dikwijls ook minder zoet van smaak. Let wel: dit is maar een aanduiding. De hippe roséwijntjes van vandaag zijn niet automatisch vergif voor diabetici. In de zomer eten we graag rauwkostbowls en stevig gekruide exotische schotels. Het is soms lastig een wijn te vinden die hierbij past. "Bij rauwkost vormt de zuurheid een probleem", benadrukt de oeno-logieprofessor. "Zelfs als je rauwkost slechts met wat vinaigrette of citroen kruidt, mag je een bijpassende wijn gewoon vergeten. Elke slok wijn na een hap van zo'n salade krijgt een onaangename bijsmaak." De oplossing is simpel: gebruik géén azijn of citroen, maar een mediterrane dressing met enkel olie, peper, zout en eventueel wat tuinkruiden. "In dat geval kan je zelfs kiezen voor een tanninerijke rode wijn. Geen nare bijsmaak, maar puur genieten!" Een wijn vinden die past bij een spicy exotisch gerecht is evenmin evident. Toch heb je hier twee mogelijkheden. "Een iet of wat zoete wijn werkt verzachtend bij de hete smaak van het gerecht. Precies daarom zie je veel roséwijnen met residusuiker op de kaart van Aziatische restaurants. De andere optie: een zeer alcoholrijke wijn - rond de 15° -, die tegen de sterk gekruide smaak kan opboksen". Schrik om onder de tafel te rollen na zo'n fles straffe wijn? Dan is er nog een derde optie: ga voor een fris biertje, zoals de mensen in Azië of Midden-Amerika doen, want dat past als geroepen bij een spicy gerecht.