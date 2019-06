De vlasnijverheid heeft de Leiestreek groot gemaakt. Ook nu nog tekent de veelzijdige plant het landschap. Vooral in juni, wanneer de zowat 1.600 vlasvelden in de streek rond Kortrijk in bloei staan. Verschillende fietstochten leiden je langs de blauwe bloemenzeeën.

Onze fietstocht begint aan Texture in Kortrijk. Het is begin juni en de eerste vlasbloemetjes zijn gespot. De bloei van de vlasvelden is hier groot nieuws. Het lijkt wel of elke museummedewerker op weg naar het werk een vlasveld passeert, of er speciaal voor omgereden is.

Vlas vroeger en nu

Terwijl de fietsenmaker onze huurfietsen rijklaar maakt, bezoeken wij Texture, het museum van Leie en Vlas, dat in 2014 heropende in een oud vlasverzendhuis van The Linen Thread Company. Het gerenoveerde gebouw kijkt uit op de Leie, de rivier die van onschatbare waarde is gebleken voor de vlasnijverheid. Ooit werd hier het vlas geroot in stromend water, wat de Leie haar bijnaam de Gouden Rivier opleverde. Nu huist hier een modern museum in een wijk in volle ontwikkeling.

Een bezoek aan de Wonderkamer leert ons dat er van de vlasplant werkelijk niets verloren gaat en dat het intens groene plantje dat we later zullen tegenkomen tijdens onze fietstocht werkelijk overal voor kan dienen. Het houdt paardenstallen schoon, is geluiddempend, beschermd het hoofd van motards en skiërs,... én wordt - nog steeds - verwerkt tot (luxe)linnen.

Want daar heeft de Leiestreek haar rijkdom aan te danken: de textielindustrie. Vanaf de 13de eeuw vormt vlas het hart van de plattelandseconomie tot zeker aan het begin van de 19de eeuw, wanneer Engels fabriekslinnen, katoen en kunststoffen de markt overspoelen. Maar de West-Vlaamse vlasboeren hebben zich altijd weten aan te passen aan de veranderende tijden. In de jaren 1950 leefde zowat 50% van de gezinnen in de Leiestreek van de vlasnijverheid. Nu nog telt de regio 50 moderne vlasbedrijven.

Enkele beelden

Langs Leie, dorpen en velden

Met deze kennis in het achterhoofd vatten we onze fietstocht van zo'n 20 km aan. Een sticker met fietsknooppunten, die je gratis kan afhalen aan de balie van Texture, wijst ons de weg. We meanderen mee langs de Leie waar ooit de vlasbewerkers druk in de weer waren. Eens Kortrijk uit, fietsen we langs rustige in groen badende oevers. We passeren uit de kluiten gewassen dorpen als Bissegem, Wevelgem en Moorsele. We steken regelmatig drukke verkeersaders en spoorwegen over, waarlangs al dat Vlaamse vlas naar de rest van de wereld werd (en wordt) geëxporteerd. Maar we fietsen ook langs rustige boerenwegels en vinden tussen de graslanden, de aardappel- en de graanvelden af en toe een opvallend groen vlasveld. Voor de typische blauwe bloemenzee is het begin juni nog iets te vroeg, maar het groen van de vlasplant steekt fel af tegen de bewolkte hemel en drukt zo zijn onmiskenbare stempel op het landschap van de Leiestreek.