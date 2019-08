Soms hoef je niet ver te reizen om mooie plekken te ontdekken. Naar ons kleinste buurland bijvoorbeeld, het Groothertogdom Luxemburg. Wij gingen op zoek naar de troeven van de hoofdstad.

Luxemburg-stad is erg compact. Het grotendeels verkeersvrije plateau dat het centrum vormt en de autoluwe wijken in de groene vallei eromheen nodigen uit om alles te voet te verkennen. In deze stad kan je ademen! Toch is het geen provinciestadje. Internationaler dan Luxemburg vind je haast niet. De Europese instellingen en de banken - de financiële sector is nog altijd de economische motor - trekken mensen uit heel Europa aan. In de hoofdstad heeft 30% van de inwoners de Luxemburgse nationaliteit, liefst 70% is expat. En elke dag komen nog eens 200.000 mensen uit de buurlanden hier werken.

