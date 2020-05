De stad Oostende zal deze zomer een reservatiesysteem invoeren voor de drukste stukken strand. Dat meldt burgemeester Bart Tommelein dinsdag. Het systeem zal in juni worden getest. Reservaties zijn gratis. Andere stukken strand, zoals het strand van Mariakerke, blijven vrij toegankelijk.

Oostende heeft een eerste deel van haar zomerplan klaar. Daarbij werd beslist om deze zomer met een reservatiesysteem te werken voor de drukste delen van het strand. Het gaat daarbij om het stuk strand tussen het Zeeliedenmonument en het Thermae Palace Hotel. De stranden van Mariakerke, Raversyde en de Oosteroever blijven vrij toegankelijk.

Wie een plekje wil op het strand kan dat voor een volledige dag reserveren. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten. Maar ook voor dagtoeristen is er voldoende plaats voorzien. "We kunnen niet maken dat mensen die hier wonen of een eigendom hebben niet terechtkunnen op het strand. De gereserveerde plaatsen zijn niet louter voor hen, ook dagtoeristen zijn welkom. We zullen een evenwicht moeten zoeken", vertelt burgemeester Tommelein.

In totaal zal er op het strand van Oostende plaats zijn voor 30.000 badgasten op de gereserveerde en vrije zones samen. Dat is 60 procent van het aantal badgasten op een absolute topdag in de zomer in normale omstandigheden. "Het gaat daarbij enkel om een topdag. Op de meeste dagen zal er dus ruim voldoende plaats zijn op het strand", aldus Tommelein. Wie een cabine heeft op het strand mag daar vrij zitten maar wordt gevraagd een windzeil te plaatsen.

De stad vraagt ook andere badgasten een windzeil te plaatsen. "Zo willen we vermijden dat iedereen door elkaar gaat zitten en geen afstand kan houden. In Oostende zullen voldoende windzeilen te koop of te huur worden aangeboden."

Beachteams zullen op het strand alles in de gaten houden en mensen sensibiliseren om afstand te houden. Het reservatiesysteem zal in juni worden getest en zou op 27 juni van start gaan.

