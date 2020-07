Tussen 18 en 22 juli worden veel bezoekers verwacht in Oostende. Plan je een stranddag op de drie drukste stranden in het centrum? Dan moet je je plekje vooraf reserveren. Voorts zullen fietsen en gocarts op de allerdrukste momenten deze zomer niet toegelaten worden op de dijk tussen het Kursaal en het thermenhotel.

Van 18 tot en met 22 juli wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende geactiveerd. De stad wil daarmee inspelen op de verwachte drukte. "Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken", zegt Burgemeester Bart Tommelein.

Plekje reserveren

Dit systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is, ondanks de verwachte drukte. Afstand houden blijft echter wel belangrijk. Daarvoor is een strandzeil aanbevolen, maar niet verplicht. Het systeem is enkel actief op het Klein Strand (let op: geen bewaakte zwemzone), Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen.

© Stad Oostende

Op de stranden voor Thermae Palace, Mariakerke, Raversijde en Oosteroever is er geen aanmelding nodig.

Iedereen kan zich vanaf vandaag gratis aanmelden via www.visitoostende.be/strand

aan de balie van Toerisme Oostende (Monacoplein) of bij het UiTloket (in CC De Grote Post)

via het gratis nummer 0800 62 167 (tussen 08.00 en 22.00 uur).

De aanmelding garandeert je een plekje bij aankomst voor 14.00 uur. Het systeem wordt momenteel geactiveerd van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 juli, maar dit kan nog verlengd worden.

Eigenaars en huurders van een strandcabine zullen altijd gegarandeerd toegang krijgen tot hun strandcabine.

Bij drukte geen fietsers en gocarts op de dijk

Om het voor iedereen veilig en coronaproof te houden, is er deze zomer in Oostende een flexibel mobiliteitsplan van kracht.

Op het stuk tussen het Kursaal en de Thermen, is de dijk (Albert I-Promenade) hier en daar wat smaller. Bij grote drukte zullen fietsers, gocarts en andere rijwielen daar tijdelijk niet toegelaten worden. Het tijdelijke verbod zal steeds duidelijk aangegeven worden, onder andere met grote ledschermen op de dijk. Leden van het zomerteam zullen in de bewuste zone van de dijk ook helpen om iedereen van de tijdelijke verkeersregel op de hoogte te brengen.

De verhuurders van gocarts op de dijk worden telkens telefonisch verwittigd van zodra het tijdelijke verbod in werking treedt en ook wanneer het wordt opgeheven.

