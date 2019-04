Ontspannen fietstochten of wandelingen onder het goedkeurend oog van imposante Alpenkleppers, beekjes, rivieren en watervallen, iets voor jou? Trek dan in de zomer naar het Hochpustertal, de sappige voortuin van de Dolomieten.

Pletsen, stoeien en ravotten, klauteren, springen, rennen: nergens in Oost-Tirol kunnen kinderen ongeremder hun hart ophalen dan in het Wichtelpark (elven park)in Sillian. Dat park wacht liefdevol op kinderen, ouders en grootouders, aan de rand van een fantastisch woud. Er is zelfs een luchtig klimparcours waar kinderen vanaf drie jaar, in alle veiligheid, hun eerste adrenalinekick kunnen beleven. Daarnaast bieden ook de waterspeelplaats en minigolf afwisseling. De hochseilgärten met vijf verschillende trajecten van verschillende hoogte, laat grote en kleine klimmers hun grenzen opzoeken. Het Wichtelpark ligt op de prachtige Drauradweg, die langs rivier de Drau loopt en van Italië, via Osttirol en Karinthië, naar Slovenië voert. Het traject tussen Sillian en Lienz is schilderachtig mooi en eenvoudig af te leggen.

En we herinneren ons met veel plezier onze eerste kennismaking met Rudi Rucksack: van juli tot september verwelkomt dat guitige figuurtje jong en oud in het Hochpustertal. Hij begeleidt je op de Wichtelexpress, die de hele familie aan het hotel afhaalt.

Ook in de andere valleien van Oost-Tirol is veel te doen voor families: wandelen, de waterspeeltuin in de Galitzenklamm, klettersteigen en de Flying Fox...

De berg Hochstein in Lienz herbergt een rodelbaan, een kinderboerderij en nieuwe fietsroutes. Het beginpunt van rodelbaan kunt u te voet bereiken of met een rit in de Doppelsesselbahn van Lienzer Bergbahnen. Direct op de Hochstein, de bekendste wereldcup-berg en tevens een zeer geliefd skigebied, begint de rodelbaan. Voor je naar beneden roetsjt kun je een bezoek brengen aan de Sternalm. De rodelbaan is 6,5 km lang en loopt in de richting van het dalstation naar Schloss Bruck.

Hoogtepunt voor de zomer van 2019 is het Wassermythos Ochsenlacke in St. Jakob in het Defereggental. Hier kunnen kinderen al spelend de mysteries en schatten ontdekken van het bergwater.