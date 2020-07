Na onder meer Napels, Barcelona, Parijs, Tel Aviv en Brussel doet de expo "Van Gogh, The Immersive Experience" binnenkort ook Antwerpen aan. Met audio-, projectie- en VR-technologie worden het universum en de werken van de beroemde Nederlandse schilder Vincent Van Gogh tot leven gebracht. De expo houdt halt in de Waagnatie op het Eilandje. De start is omwille van het coronavirus echter wel uitgesteld van 10 augustus naar 21 september.

De expo zal drie ruimtes van de Waagnatie beslaan, goed voor in totaal 1.500 vierkante meter. Metershoge 360 gradenprojecties dompelen je onder in de belangrijkste werken van Van Gogh zoals zijn zelfportretten, zijn "Zonnenbloemen"-reeks en "De Sterrennacht". Tijdens de expo volg je een parcours door het leven van de artiest, op basis van de correspondentie met zijn broer en zijn belangrijkste werken - zowel diegene die hij in Nederland maakte als tijdens zijn verblijf in Zuid-Frankrijk. De schilderijen treden daarbij soms "uit zichzelf", met bijvoorbeeld een rivier die verder lijkt te stromen onder je voeten. Het parcours eindigt met een VR-ervaring* die je meeneemt naar het Arles van 1888 - het Franse stadje waar Van Gogh tijdens een van zijn meest intensieve schilderperiodes verbleef en dat dan ook vaak terugkeert in zijn werken.

De Van Gogh-expo reist al sinds 2017 de wereld rond en kwam vorig jaar ook al in Brussel langs. Tickets voor de tentoonstelling in Antwerpen kosten 14,5 euro per persoon voor volwassenen op weekdagen, in het weekend en op feestdagen wordt dat 16,5 euro.

* De VR ervaring is niet inbegrepen in de toegangsprijs. (€ 2/persoon, geen reservatie mogelijk)

In Antwerpen moet ook de Van Gogh-expo in de Waagnatie wijken voor het coronavirus. De start ervan wordt uitgesteld van 10 augustus naar 21 september. Wie al een ticket kocht, kan zelf een nieuwe datum kiezen om te komen.

