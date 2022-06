Het Franse aquarium Nausicaá pakt uit met een gloednieuwe augmented-reality-attractie (AR). Via een hoogtechnologische bril katapulteert 'Grand Large' je naar de internationale wateren. Daar ontmoet je fascinerende dieren. En merk je hoe zij strijden om te overleven.

'Grand Large' is vanaf 4 juni 2022 toegankelijk voor de bezoekers van Nausicaá. Een internationale primeur, want geen enkel ander aquarium ter wereld beschikt over een AR-beleving.

De gloednieuwe attractie maakt deel uit van de permanente expo 'Een reis op volle zee'. Bezoekers nemen plaats op twee banken voor het pronkstuk van Nausicaá: een gigantisch raam van 100 m² waarachter maar liefst 40 vissoorten rondzwemmen.

Het verhaal

Tot 30 bezoekers genieten tegelijkertijd van 'Grand Large'. Zodra ze de AR-bril opzetten, duiken ze in de diepe wateren rond het Colombiaanse eiland Malpelo.

Samen met een gigantische lederschildpad zwemmen ze door de Stille en de Indische Oceaan. Daar ontmoeten ze een reuzegrote walvishaai, kolossale Brydevinvis, mysterieuze maanvis, enthousiaste tuimelaar, fascinerende leeuwenkwal, hypersnelle pacifische zeilvis en een grote school sardines.

"De dieren in onze AR-beleving zien er net echt uit", zegt Florence Huron, directeur tentoonstellingen bij Nausicaá. "Nog nooit konden bezoekers hen van zo dichtbij bekijken én naar hen luisteren. Door de pracht van de onderwaterwereld te tonen, willen we mensen bewustmaken van de problemen waarmee onze volle zee kampt. Zo zie en hoor je welke schade wij mensen er aanrichten."

Technologisch hoogstandje

Nausicaá investeerde 1 miljoen euro in de augmented-reality-attractie. Tien fulltime medewerkers staken de AR-show in elkaar. Zo ontrafelden onderzoekers twee maanden lang zoveel mogelijk details over de negen dieren die 'Open Zee' tot leven brengt. Daardoor zien de dieren er levensecht uit en zijn ook de geluiden die ze produceren waarheidsgetrouw.

Professionele 3D-tekenaars en maritieme vertellers hadden acht maanden tijd nodig om de productie in elkaar te timmeren. Ze monteerden 'Open Zee' op de muziek van de Franse componist Rone.

Er werd ook intensief gezocht naar geschikte AR-brillen. De keuze viel op de Hololens 2 van Microsoft. Die biedt een haarscherp, breed gezichtsveld waardoor kijkers als het ware meegezogen worden in het beeld. Dankzij ingebouwde speakers ga je nog meer op in het verhaal.

Open zee beschermen

In internationale wateren gelden geen wetten ... Vrachtschepen zorgen voor geluidsoverlast, lange pijpleidingen vervuilen het water, vissersboten bedreigen soorten met uitsterven en de klimaatopwarming vernietigt de ganse onderwaterwereld.

"We moeten onze internationale wateren dringend beter beheren en beschermen. Alle landen ter wereld moeten hun steentje bijdragen aan een duurzaam onderwatermilieu", stelt Dominique Mallevoy, verantwoordelijke aquariologie bij Nausicaá. "Dat is zonder twijfel één van de allergrootste uitdagingen van deze eeuw. Anders gaat alles verloren."

Het Nationale Zeecentrum Nausicaá ligt in Boulogne-sur-Mer, op een steenworp van de Belgische grens. De AR-beleving 'Grand Large' is toegankelijk vanaf 8 jaar, maar enkel beschikbaar in het Frans en Engels en duurt tien minuten. De show is inbegrepen in het toegangsticket voor Nausicaá. Let op: wil je deelnemen aan de beleving, dan moet je op de dag van je bezoek, bij het infopunt in de hal, een plaatsje reserveren. Meer info: Nausicaá Boulogne sur Mer

