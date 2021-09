In de hoofdstad staat september elk jaar in het teken van design met meer dan 100 workshops, tentoonstellingen en de grootste designmarkt van Europa. Bijzonder is deze keer een behangproject in het Hortahuis, waar voor het eerst in zijn geschiedenis jonge kunstenaars aan de slag mochten.

Niet dat er nog extra redenen nodig zijn om het prachtige Art Nouveaupand van Belgisch architect Victor Horta (1861-1947) te bezoeken. Maar toch. Vijf Franse ontwerpers mochten een kamer behangen in het woonhuis, dat erkend is als Unesco-Werelderfgoed. Een primeur. Ze kregen carte blanche maar moesten zich wel beperken tot de kamers die hen werden toegewezen. Zo mochten ze aan de slag in de rookkamer, het bureau van de architect, de slaapkamer van zijn dochter Simone en haar boudoir. Het gaat om ruimtes waar de oorspronkelijke muurbekleding niet bewaard is gebleven.

Futuristische insecten en touwvezels

Bedoeling was dat ze het behang zelf zouden ontwerpen naar het voorbeeld van de stijl van Horta. De vijf, Nicolas Stolarczyk, Pierre Marie, Christoph Hefti en het duo Chevalier-Masson zijn allen verbonden aan het Atelier d'Offard in het Franse Tours. Dit atelier maakt behangpapier volgens dezelfde procedures als in de tijd van Horta, met handwerk en respect voor het ambacht. Organische lijnen en inspiratie in de natuur zijn typische kenmerken van de Art Nouveau en die gebruikten de hedendaagse ontwerpers ook in hun behang, van slingerende touwvezels in de rookkamer, collages van de wassende maan in de slaapkamer, tot futuristische insecten in het boudoir. Prachtig is de dieprode strokenaankleding van het bureau. De behangen ruimtes zijn deze herfst te zien, nadien worden ze in principe - hoe jammer ook - terug verwijderd.

Mocht je je nog afvragen wat Victor Horta, een Franstalige Gentenaar die zich in Brussel vestigde op zijn palmares heeft: onder meer het Hotel Solvay, het Paleis voor Schone Kunsten, het Centraal Station, het Paviljoen der Menselijke Driften en een aantal prachtige burgerhuizen in Brussel komen van zijn tekentafel.

Het terugduwen van de muren. Van 3/9 tot 14/11/2021 in het Hortamuseum. www.hortamuseum.be Design September https://designseptember.be/

