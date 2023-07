ZOO Antwerpen bestaat 180 jaar en viert een hele zomer lang met gratis ZOOvertellingen. Nog tot en met 31 augustus verrassen zeven tot de verbeelding sprekende personages de bezoekers met unieke verhalen over de dierentuin en haar rijke geschiedenis.

De bontgekleurde bewoners van ZOO Antwerpen krijgen tijdens de zomermaanden het gezelschap van zeven al even bonte vertellers. Via korte verhaaltjes, gespeeld door professionele acteurs, geven de uiteenlopende personages twaalf keer per dag een blik achter de schermen van het leven in de dierentuin. Zo neemt de elegante Antoinette Exotique de bezoekers mee naar de begindagen van de zoölogie en vertelt okapi-expert Pat alles over zijn liefde voor de mysterieuze dieren. En Renaat, de cijferfanaat? Die krijgt alle dieren van de ZOO maar niet geteld. "Er komen heel wat interessante onderwerpen aan bod", zegt commercieel directeur Anja Stas. "Van ons wetenschappelijk onderzoek, conservatieprojecten, kunst, geschiedenis, de tuin en natuurlijk ook de dieren. Met de boeiende maar toegankelijke verhalen willen we onze bezoekers een unieke ervaring bieden waarbij ze niet alleen de dieren bewonderen, maar ook andere facetten van de ZOO leren kennen". Bezoekers ontmoeten de vertellers in juli en augustus op één van de zeven aangeduide locaties in het park.

Verjaardagszoektocht

Speciaal voor de 180ste verjaardag werd ook de zoektocht in een nieuw jasje gestoken. Ambitieuze speurneuzen vinden de verjaardageditie aan de ingang van de ZOO. De zeven ZOO-vertellers geven tijdens hun verhaal de juiste tips en antwoorden prijs. Met het juiste codewoord krijgen alle kinderen een kleine verrassing in de shop aan het Flamingoplein.

Praktisch ZOOvertellingen, elke dag van 1 juli tot en met 31 augustus

7 locaties, 7 vertellers, 7 minuten, 12 keer per dag

Gratis voor abonnees en inbegrepen in een dagticket

Vrij te volgen, reserveren is niet nodig

Vanaf 10 jaar

Meer info op www.zoovertellingen.be

