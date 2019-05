Fietsvakanties zitten in de lift. En er zit nog rek op, volgens kenners. Wie er met de fiets opuittrekt voor een paar dagen, weken of maanden ervaart een vrijheid die geen enkel ander vervoermiddel kan evenaren.

Een goeie fiets en zes waterdichte fietstassen, meer heb je volgens vakantiefietsers niet nodig voor een fietsvakantie. Een beetje avonturier stippelt zelf een parcours uit met een fietsrouteplanner. Wie volledig zorgeloos op fietsvakantie wil, vindt zeker zijn gading bij een touroperator. "Er zijn altijd al kleine, gespecialiseerde reisbureaus geweest die wandel- en fietsvakanties organiseren. En ze hebben een steeds groter marktaandeel gekregen. Sinds vijf tot tien jaar zie je dat ook de grote touroperators fietsreizen aanbieden", zegt Marc Rubben, docent en onderzoeker Toerisme aan de Thomas More Hogeschool. Verschillende factoren spelen een rol bij dit succes. "Er is meer publiek voor. De vijftigplussers, die vaak op deze reizen intekenen omdat ze er de tijd voor hebben, blijven langer actief. Daarnaast is de fiets ook een democratisch vervoermiddel, zowel qua prijs als qua toegankelijkheid. Er zijn formules voor wie graag aan een rustig tempo fietst, maar ook voor de sportievelingen." En dan is er natuurlijk de komst van de elektrische fiets. Ook wie fysiek wat moeilijker mee kan, kan met een e-bike tientallen kilometers afmalen en bergen bedwingen. Daardoor kom je vaker dan vroeger koppels tegen op fietsreizen: een van hen rijdt met een gewone fiets, de andere met een e-bike. En het materiaal is gebruiksvriendelijker geworden: de fiets en het kampeermateri...