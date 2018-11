Ontdek de Noordzeemysteries op de Dag van de Wetenschap

De zee is voor de mens al eeuwenlang een bron van inspiratie en grondstoffen. In het dagelijks leven zijn we ? direct of indirect ? in grote mate afhankelijk van alles wat de zee te bieden heeft. Van de Challenger-expeditie in 1872 tot moderne onderzoekscampagnes, de mens poogt de zee steeds beter te begrijpen en haar bronnen te benutten. De zee onthult echter niet zomaar haar geheimen en er ligt nog een schat aan informatie verborgen op en in de zeebodem.

Zo onderzoeken wetenschappers volop hoe onze kustzone en de Noordzee er de voorbije 2,6 miljoen jaar, tijdens het zogenaamde Kwartair, heeft uitgezien. Eén ding weten we al zeker: de Noordzee van toen is niet te vergelijken met de Noordzee zoals we deze vandaag kennen. Zoogdieren zoals reuzenhert, wolharige neushoorn en mammoet moeten ooit gegraasd hebben op dit nu verdronken landschap. Op de Dag van de Wetenschap ontdek je in het Marien Station Oostende (VLIZ) welke prehistorische dieren onze Noordzee hebben bevolkt door zelf botfragmenten van o.a. mammoet op te graven. Leer hoe je het onderscheid kan maken tussen fossiel en recent botmateriaal en misschien ga jij wel naar huis met een stukje mammoet!

Daarnaast onthullen geologen van de Universiteit Gent (Renard Centre of Marine Geology) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) nieuwe technologieën om het verhaal achter deze verdronken prehistorische landschappen en begraven fossielen te ontrafelen.

Bezoekje aan de Simon Stevin

Op de Dag van de Wetenschap brengen mariene wetenschappers nog heel wat andere geheimen aan de oppervlakte. Het programma is opgebouwd rond een veelheid aan boeiende interactieve standen in het Marien Station Oostende en een unieke gelegenheid om het Vlaamse toponderzoeksschip Simon Stevin te bezoeken. Bestuur zelf een onderwaterrobot en kom te weten welke mysteries onderzoekers er mee ontrafelen. Aanschouw scheeps- en vliegtuigwrakken die door wetenschappelijke duikers en onderwaterrobots zijn blootgelegd. Ontdek de mysterieuze ziekten waarmee platvissen in de Noordzee te kampen hebben. Bekijk hoe divers het afval is dat dagelijks aanspoelt op het strand. En laat je verbazen door hoezeer de zee in jouw dagdagelijkse voedsel aanwezig is.

Nieuw dit jaar zijn lezingen over actuele onderzoekstopics: vier experten onthullen de mysteries rond de pulsvisserij, de problematiek van plasticvervuiling, het duiken naar onderwatererfgoed, en zoogdierfossielen van de Noordzeebodem.