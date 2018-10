Ontdek de natuur in 't Gents

't Gentse heeft heel wat te bieden op vlak van natuur. Bijzonder zijn de natte hooi- en weilanden, ook wel Meersen genoemd. Denk aan de Scheldemeersen, de Latemse Meersen en de Damvallei in Destelbergen. De Meersen vormen in het voorjaar een ware bloemenpracht. De gebieden trekken ook veel diersoorten aan, waaronder grote hoeveelheden weide- en watervogels.

Natuurpunt zet zich al tientallen jaren in om deze kwetsbare natuur te beschermen tegen de toenemende verstedelijking.

Heb je zin om de natuur in je Gent beter te leren kennen of wil je weten welke activiteiten er in jouw buurt georganiseerd worden? Neem dan snel een kijkje op www.natuuringent.be.