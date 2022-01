De echte grot van Lascaux binnengaan, kan jammer genoeg niet meer. Maar via een immersieve tentoonstelling in het Préhistomuseum van Flémalle kom je aardig in de buurt. De grot van Lascaux, in Frankrijk, is de plek waar indrukwekkende prehistorische rotstekeningen gevonden werden.

September 1940, het dorpje Montignac in de Dordogne. Vier tieners ontdekken, per toeval, prehistorische tekeningen in een grot, die later de bijnaam 'Sixtijnse kapel van de préhistorie" zal krijgen. De tekeningen blijken minstens 15000 jaar oud. In totaal zijn er wel meer dan 600, voornamelijk stieren, bizons, paarden, intussen verdwenen diersoorten en mysterieuze tekens.

Daal af in de grot

In 1963 werd de grot gesloten voor het publiek omdat onder meer de adem van de bezoekers de luchtkwaliteit in de grot en dus de fragiele tekeningen aantastte. De Fransen bouwden een exacte replica bij de grot en gedeeltelijke reproducties reizen de wereld rond.

© SPL Lascaux

Het goeie nieuws is dat die reizende expo is neergestreken in het Préhistomuseum in Flémalle, bij Luik. Met een augmented realitybril heb je de indruk af te dalen in de grot en ze te verkennen bij het flikkerende licht van je fakkel. Je kan met de hand de galopperende paarden op de muur aanraken. Kijk je naar boven, dan springt een wilde stier tevoorschijn. Soms lijken de schilderingen weg te smelten in de rots om dan weer tot leven te komen.

© SPL Lascaux

Van virtueel naar reëel

Naast de immersieve ervaring is er ook een tentoonstelling in de fysieke realiteit.

© SPL Lascaux

Hier krijg je het hele verhaal van de ontdekking van dit menselijke erfgoed via nooit eerder getoonde foto's. Een maquette simuleert de geometrie en mineralogie van de grot. En voor het blote oog onzichtbare details worden ontsluierd dankzij speciaal licht.

Tenslotte word je uitgenodigd om de mysterieuze tekens samen te brengen en wie weet, de taal van de Cro-Mangonmensen te ontcijferen!

Lascaux Experiences. Nog tot 31/5 in het Préhistomuseum, Flémalle (Luik). 14 euro; https://lascaux.prehisto.museum

