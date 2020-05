Grootouders mogen terug op de kleinkinderen passen, maar onder strikte voorwaarden waardoor heel wat grootouders het bezoekje van hun kleinkinderen nog even moeten uitstellen. Daarom ontwikkelde Gezinssport Vlaanderen een online grootouder-kleinkindspel. Een actief spel waar grootouders en kleinkinderen samen leuke opdrachten uitvoeren, elk vanuit hun kot.

Omdat nog lang niet alle grootouders weer verenigd mogen worden met hun kleinkinderen ging Gezinssport Vlaanderen op zoek naar een alternatief, zodat ze wel allemaal een leuke tijd kunnen hebben met hun kleinkinderen. 'Grootouders en kleinkinderen videobellen erop los', zegt Wout Stevens van Gezinssport Vlaanderen. 'Waarom maken we daar geen actief spel rond?'

Samen bewegen en plezier maken

Samen met Das Box werd een online spel ontwikkeld voor grootouders en kleinkinderen. 'We voorzien heel wat leuke doe opdrachten die ze elk vanuit hun kot moeten uitvoeren, grappige duo-opdrachten waarbij ze elkaar moeten helpen en enkele uitdagingen waarin ze het tegen elkaar opnemen', geeft Wout Stevens aan.

© Gezinssport Vlaanderen

Er wordt gewerkt met enkele laagdrempelige apps die al door de meeste mensen gekend zijn. Zo kunnen ook de grootouders die iets minder vertrouwd zijn met de technologie meedoen. 'Ik had eerst wat schrik want ik ben niet zo thuis in al die nieuwe technologie maar met de hulp van mijn kleinzoon verliep dit heel vlot!', aldus Nadine Dewulf, een grootouder die het spel al even kon testen. 'We konden ook zelf de opdrachten kiezen die we het leukst vonden! Wel jammer dat moesje niet op haar hoofd wou staan', reageert kleinzoon Lukas.

Gratis deelname en aandenken

Deelnemen aan het online grootouder-kleinkindspel is gratis en kan doorlopend van woensdag 20 t.e.m. zondag 24 mei. Je speelt wanneer je wilt. Je kan het spel starten op het tijdstip dat je wilt. Het spel duurt 90 minuten. Hoe het spel precies in zijn werk gaat, lees je hier.

De eerste 100 deelnemers krijgen bovendien na afloop van het spel gratis een foto van het spel in poster-formaat 20x30 opgestuurd via partner Smartphoto.

Omdat nog lang niet alle grootouders weer verenigd mogen worden met hun kleinkinderen ging Gezinssport Vlaanderen op zoek naar een alternatief, zodat ze wel allemaal een leuke tijd kunnen hebben met hun kleinkinderen. 'Grootouders en kleinkinderen videobellen erop los', zegt Wout Stevens van Gezinssport Vlaanderen. 'Waarom maken we daar geen actief spel rond?'Samen met Das Box werd een online spel ontwikkeld voor grootouders en kleinkinderen. 'We voorzien heel wat leuke doe opdrachten die ze elk vanuit hun kot moeten uitvoeren, grappige duo-opdrachten waarbij ze elkaar moeten helpen en enkele uitdagingen waarin ze het tegen elkaar opnemen', geeft Wout Stevens aan.Er wordt gewerkt met enkele laagdrempelige apps die al door de meeste mensen gekend zijn. Zo kunnen ook de grootouders die iets minder vertrouwd zijn met de technologie meedoen. 'Ik had eerst wat schrik want ik ben niet zo thuis in al die nieuwe technologie maar met de hulp van mijn kleinzoon verliep dit heel vlot!', aldus Nadine Dewulf, een grootouder die het spel al even kon testen. 'We konden ook zelf de opdrachten kiezen die we het leukst vonden! Wel jammer dat moesje niet op haar hoofd wou staan', reageert kleinzoon Lukas.Deelnemen aan het online grootouder-kleinkindspel is gratis en kan doorlopend van woensdag 20 t.e.m. zondag 24 mei. Je speelt wanneer je wilt. Je kan het spel starten op het tijdstip dat je wilt. Het spel duurt 90 minuten. Hoe het spel precies in zijn werk gaat, lees je hier. De eerste 100 deelnemers krijgen bovendien na afloop van het spel gratis een foto van het spel in poster-formaat 20x30 opgestuurd via partner Smartphoto.