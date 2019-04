Ongerept Puglia

Gargano, in het noorden van het Italiaanse Puglia, is een prachtige brok natuur, als een van de vergetelheid geredde ansichtkaart.

In de hak van de Italiaanse laars ligt Puglia (Apulië), met helemaal in het noorden Foggia, een grote provincie die te ver van de emblematische trulli verwijderd is om massa's toeristen te trekken. De provincie Foggia, met gelijknamige hoofdstad, strekt zich uit rond het bergachtige schiereiland Gargano, een 120.000 ha groot natuurgebied, met amper 92 inwoners per vierkante kilometer. Dit bescheiden deel van de laars bleef lange tijd gespaard van toerisme en bezit een betoverende charme. Zeegrotten, immense kliffen, verscholen stranden, smaragdgroene lagunes, betoverende wouden: eigenlijk schieten woorden te kort om Gargano te beschrijven. En dan hebben we het nog niet over de Saraceense torens, de vele forten en de kathedraal die hoog boven de Adriatische zee uittorent op een van de Tremitische eilanden.

