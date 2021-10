Tongeren is zo'n beetje het Rome van het noorden. Steek een spade in de grond en de kans is groot dat je op archeologische resten uit de Romeinse tijd stoot. Ontdek mee een van de oudste steden van België.

In 1999 was het weer zo ver: bij de installatie van een hightechvloerverwarming in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek botsten arbeiders op overblijfselen van Romeinse woningen en muren, middeleeuwse omwallingen en verschillende religieuze gebouwen. Na jaren graven en analyseren opende in 2018 een indrukwekkende archeologische site onder de basiliek. Een korte film loodst je door de rijke geschiedenis van Tongeren, dat al in tien voor Christus een belangrijke Romeinse nederzetting was. Dat bewijzen ook de muurschilderingen die werden opgegraven: hier woonden gegoede Romeinen. Een aangename audiotour leidt je rond in het ondergrondse doolhof. Af en toe zie je via een soort doorkijk in het plafond waar je je bovengronds bevindt. En dat is veelal onder de basiliek, die gebouwd is op de restanten van zeven andere religieuze gebouwen.

Archeologische site van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren.

Het is dan ook geen toeval dat het tweede deel van ons bezoek aan Teseum volledig gewijd is aan de kerkschat van Tongeren. De stad was in de vroege middeleeuwen een belangrijk katholiek centrum. Al in de 4de en 5de eeuw hadden de Tungri een bisschopszetel, die later naar Maastricht en Luik verhuisde. Maar die verhuis weerhield de Tongerse kerkgemeenschap er niet van om een van de grootste en rijkste kunstschatten van de Lage Landen te verzamelen.

Schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren.

Meer dan 200 gerestaureerde objecten, waaronder veel reliekhouders die vroeger enkel tijdens de zevenjarige Toningen van ver bekeken konden worden, kan je nu tot in het kleinste detail bewonderen. Afsluiten doe je in de rustgevende kloostergang en -tuin.

De kloostertuin en -gang van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. © Stefan Matthijssens

Teseum, Museumkwartier 2, 3700 Tongeren. teseum.be

