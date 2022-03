Oude kunst vraagt vaak om bescherming in een museum, maar dat geldt niet noodzakelijk voor moderne kunst. Die kan evengoed de dialoog aangaan met een originele setting. Dat is zeker het geval voor de Verbeke Foundation, het ongepolijste kunstheiligdom langs de E34 tussen Zelzate en Antwerpen.

Artistieke ufo's lijken er te zijn neergedaald in de vroegere gebouwen van een transportbedrijf. Loodsen en verroeste containers liggen verspreid in een natuurgebied van 12 ha, dat terug mag verwilderen. Binnen en buiten wacht een overzicht van moderne...

Artistieke ufo's lijken er te zijn neergedaald in de vroegere gebouwen van een transportbedrijf. Loodsen en verroeste containers liggen verspreid in een natuurgebied van 12 ha, dat terug mag verwilderen. Binnen en buiten wacht een overzicht van moderne en hedendaagse kunst, van de dadabeweging tot de biotechnologie. Met een voorliefde voor collages en Belgische kunstenaars. Maar reken niet op een grote permanente collectie. De stichting werkt voortdurend met tijdelijke tentoonstellingen of met kunstenaars in residence, zodat een deel van de tentoongestelde werken geregeld wisselt. De permanente kunstwerken worden bewust blootgesteld aan de elementen, aan de tijd en aan de natuur die haar rechten opeist. Wees dus vooral niet teleurgesteld als je hier en daar spinnenwebben of roestende metalen kunst tegenkomt: het is zo bedoeld. Deze bewuste keuze van het echtpaar Verbeke-Lens, de privékunstverzamelaars achter dit project, zorgt voor een heel bijzondere sfeer. Zeker op mooie dagen voel je waarom de stichting zichzelf omschrijft als een ademend organisme. Laat je op het terrein en in de gebouwen dus gewoon verrassen. En heb vrede met de emoties die zich in je hoofd verdringen.