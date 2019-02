Nostalgische keverparade

's Morgens, rond 11 uur, komen de auto's uit alle hoeken van België en Frankrijk aan op het Jubelparkplein. De kevers, in alle denkbare kleuren, en vaak met gevoel voor nostalgie of humor versierd, zullen zich parkeren voor Autoworld, waar je ze vrij kan gaan bewonderen.

'Herbie' uit 1966 is van de partij. En dan zijn er nog de Gemini uit 1972, een 1303S cabriolet uit 1979, een 'Mexicaan' uit 1985, de Beetle (een eerste heruitgave) uit 1998 , een kever Last Edition uit 2003 en, als allerlaatste, een beetle Last Edition cabriolet uit 2018. De keverfanaten vieren bovendien een extra feestelijke editie, want het is dit jaar 50 jaar geleden dat het legendarische Woodstockfestival plaats had.

Love Bug Parade: Op zo 10/2 Autoworld Museum Brussels, Jubelpark 11 Brussel. Info: www.autoworld.be