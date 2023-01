Voor 2023 wakkert de reislust aan en dat merkt autohuurspecialist Sunny Cars in het aantal autohuurreserveringen. Roadtriplanden Spanje, de VS, Zuid-Afrika en Canada worden op dit moment het meest geboekt voor 2023. Maar reizigers gaan dit jaar ook op zoek naar verrassende nieuwe bestemmingen voor de ultieme roadtrip. De strafste stijgers ten opzichte van 2019 zijn Noorwegen, Mexico, de Azoren (Portugal), en IJsland.

Dat we alsmaar vaker op zoek gaan naar prachtige natuur en actieve vakanties kan een verklaring zijn voor de opvallende stijgers ten opzichte van pre-coronajaar 2019. Zo is koploper Noorwegen zo'n twaalf keer groter dan België met slechts de helft van het aantal inwoners. Je wordt er dan ook getrakteerd op een heerlijk gevoel van ruimte, schitterende natuur en een eindeloze kustlijn. Het is de ideale roadtripbestemming voor wie graag van de ene natuurpracht in de andere tuimelt, vanuit een huurauto, kajak of al wandelend tijdens een meerdaagse trektocht.

Ook het schiereiland Yucatan in Mexico leent zich perfect voor een roadtrip langs parelwitte zandstranden, verborgen cenotes en kleurrijke steden. Bovendien zorgt het heerlijke klimaat voor een welgekomen portie winterzon.

Verrassende stijger nummer drie zijn de Portugese Azoren, wederom vooral bekend om hun prachtige natuur. De eilanden zijn een paradijs voor wandelliefhebbers, maar je kunt er ook walvissen spotten en genieten van charmante dorpjes of thermische baden. São Miguel is het grootste van de 17 eilanden en is het start- en eindpunt van je roadtrip.

Winterzonbestemmingen en de Amerikaanse Westkust

In Spanje zijn het vooral de winterzonbestemmingen als Malaga, Tenerife en Alicante die het op dit moment bijzonder goed doen. Overwinteren onder de Spaanse zon, inclusief huurauto, blijkt opnieuw volop in trek. Winterse temperaturen en hoge gasprijzen zorgen allicht voor de extra boost dit najaar.

Daarnaast lonkt in de VS vooral de Westkust als ultieme roadtripbestemming. Roadtrippen langs de prachtige nationale parken, de indrukwekkende kustlijn en steden als San Francisco en LA ontdekken blijft voor velen de ultieme roadtripdroom.

Ook Zuid-Afrika is een van de meest geliefde bestemmingen voor roadtrippers, zeker in onze wintermaanden. Een van de populairste Zuid-Afrikaanse roadtriproutes is ongetwijfeld de Tuinroute die je van Kaapstad naar Port Elizabeth voert langsheen prachtige natuurgebieden en stranden. Ook de panoramaroute in het noordoosten is een voltreffer voor liefhebbers van adembenemende uitzichten en bijzondere rotsformaties.

Vroeg boeken loont

Op dit moment ziet Sunny Cars een duidelijke trend naar vroegboekingen. De schaarste aan huurauto's en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen, vooral in de zomermaanden van 2022, lijken er dus voor te zorgen dat reizigers hun huurauto al vroeger reserveren, bij aanvang van hun vakantieplannen. Ook voor 2023 verwacht Sunny Cars dat de prijzen voor huurauto's hoger zullen zijn dan voor corona, omdat de beschikbaarheid op de topbestemmingen niet meteen zal toenemen.

Dat we alsmaar vaker op zoek gaan naar prachtige natuur en actieve vakanties kan een verklaring zijn voor de opvallende stijgers ten opzichte van pre-coronajaar 2019. Zo is koploper Noorwegen zo'n twaalf keer groter dan België met slechts de helft van het aantal inwoners. Je wordt er dan ook getrakteerd op een heerlijk gevoel van ruimte, schitterende natuur en een eindeloze kustlijn. Het is de ideale roadtripbestemming voor wie graag van de ene natuurpracht in de andere tuimelt, vanuit een huurauto, kajak of al wandelend tijdens een meerdaagse trektocht. Ook het schiereiland Yucatan in Mexico leent zich perfect voor een roadtrip langs parelwitte zandstranden, verborgen cenotes en kleurrijke steden. Bovendien zorgt het heerlijke klimaat voor een welgekomen portie winterzon. Verrassende stijger nummer drie zijn de Portugese Azoren, wederom vooral bekend om hun prachtige natuur. De eilanden zijn een paradijs voor wandelliefhebbers, maar je kunt er ook walvissen spotten en genieten van charmante dorpjes of thermische baden. São Miguel is het grootste van de 17 eilanden en is het start- en eindpunt van je roadtrip. In Spanje zijn het vooral de winterzonbestemmingen als Malaga, Tenerife en Alicante die het op dit moment bijzonder goed doen. Overwinteren onder de Spaanse zon, inclusief huurauto, blijkt opnieuw volop in trek. Winterse temperaturen en hoge gasprijzen zorgen allicht voor de extra boost dit najaar. Daarnaast lonkt in de VS vooral de Westkust als ultieme roadtripbestemming. Roadtrippen langs de prachtige nationale parken, de indrukwekkende kustlijn en steden als San Francisco en LA ontdekken blijft voor velen de ultieme roadtripdroom. Ook Zuid-Afrika is een van de meest geliefde bestemmingen voor roadtrippers, zeker in onze wintermaanden. Een van de populairste Zuid-Afrikaanse roadtriproutes is ongetwijfeld de Tuinroute die je van Kaapstad naar Port Elizabeth voert langsheen prachtige natuurgebieden en stranden. Ook de panoramaroute in het noordoosten is een voltreffer voor liefhebbers van adembenemende uitzichten en bijzondere rotsformaties.Op dit moment ziet Sunny Cars een duidelijke trend naar vroegboekingen. De schaarste aan huurauto's en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen, vooral in de zomermaanden van 2022, lijken er dus voor te zorgen dat reizigers hun huurauto al vroeger reserveren, bij aanvang van hun vakantieplannen. Ook voor 2023 verwacht Sunny Cars dat de prijzen voor huurauto's hoger zullen zijn dan voor corona, omdat de beschikbaarheid op de topbestemmingen niet meteen zal toenemen.